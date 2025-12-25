Delta Force встречает зиму с обновлением Dragon Storm

Шутер Delta Force получил крупное зимнее обновление Dragon Storm, которое наполнило игру атмосферой холодного сезона и добавило новые игровые возможности. С выходом апдейта стартовала серия сезонных событий, призванных разнообразить процесс и поощрить активных игроков.

В режиме Warfare продолжается программа Ahsarah Winter Training, где бойцы могут совершенствовать навыки в специальных зимних испытаниях. Одной из новинок стала механика Cozy Winter Airdrops: во время операций появляются воздушные сбросы с ценными припасами, добавляющие тактическую гибкость и стратегические возможности в сражениях.

Особое внимание заслуживает Winged Battalion Appearance Lucky Draw — розыгрыш, позволяющий получить эксклюзивные внешние облики для бойцов. Кроме того, в обоих игровых режимах теперь регулярно проводятся еженедельные события с новыми заданиями и наградами, поддерживая интерес игроков на протяжении всего сезона.

Разработчики также улучшили техническую сторону игры: исправлены ошибки, повышена стабильность и плавность игрового процесса, что делает обновление Dragon Storm значительным шагом в развитии Delta Force. Зимние миссии и праздничные активности уже доступны для всех пользователей, желающих провести холодный сезон в ожесточённых боях.