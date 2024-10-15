Пиковый онлайн демоверсии Delta Force составил 35 тыс. игроков

Осенний фестиваль демоверсий Steam Next Fest только начался (завершится 21 октября), но уже зафиксировал отличный результат. Речь идет о демо-версии долгожданного тактического шутера Delta Force, который быстро набрал пиковый онлайн в 35 000 игроков.
Речь, естественно, идет об одновременных игроках, количество которых на момент написания новости достигло 35 753. Учитывая, что это всего лишь ознакомление с игрой, можно считать само собой разумеющимся, что Delta Force в будущем может стать хитом.
Delta Force будет бесплатным шутером от первого лица, поэтому доступ будет полностью бесплатным и будет зависеть от микротранзакций и других форм монетизации. Особенностью игры является разнообразие ее сеттингов: действие одних режимов происходит в 1993 году, а других — в 2035 году.
В любом случае для победы вам нужно будет максимально эффективно использовать доступное ультратехнологичное оружие и гаджеты. Конечная цель — попытаться понять, что делает корпорация Haavk в регионе Ахсара.
Delta Force сначала выйдет в раннем доступе на ПК, дата пока не определена, затем она также появится на консолях, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, а также на мобильных устойствах.
Очередная Ф2П дрочильня с читерами и анальным китайским донатом. И хорошо что этот сблев недоступен у нас
Ну я сам не играл, смотрел стримы, ну донат там только косметика. Ну читеры да есть, где их только нет.
А в какой игре сейчас нет читеров ? Дрочильня ? Может быть. Но как показала практика, это вполне востребованная структура на данный этап времени.
какая разница косметика или нет? суть ф2п разводить на бабки
и там где куча доната, там нет геймплея и развития игры
ага, тока бабки рубят фортнайт, кс, дота, лига, пубг (может уже не особо) и какая нить какавдути варзон 2, а этим играм уже от 5 и более лет
все остальные загибаются быстро, так как никому не нужны, после месяца-двух хайпа
При этом они открыли тупо старый билд игры, вообще без изменений с прошлой частью.
У Delta Force нет нечего уникального, своей фишки и если 35 тысяч игроков это нормально для старта то боюсь представь что будет потом, 2 тысячи или 1 тысяча... я с учетом если следующий Battlefield 6 будет отличным шутером, то про этот забудут (А так как это игра Tencent, можно смело забыть и не играть, так как ее игры становятся донат помойкой) // Василий Морозов
Сейчас бы батлу сравнивать с экстракшн шутером // Артём Ильин
маловато, ведь её каждый олень пиарил как мог
АААААААААААААА УБИЙЦА БАТТЛЫ ААААААААААААААААААААААААААААААА Я ОЛЕНЬ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА МНОЙ: УБИЙЦА БАТЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ