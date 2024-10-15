Пиковый онлайн демоверсии Delta Force составил 35 тыс. игроков

Осенний фестиваль демоверсий Steam Next Fest только начался (завершится 21 октября), но уже зафиксировал отличный результат. Речь идет о демо-версии долгожданного тактического шутера Delta Force, который быстро набрал пиковый онлайн в 35 000 игроков.

Речь, естественно, идет об одновременных игроках, количество которых на момент написания новости достигло 35 753. Учитывая, что это всего лишь ознакомление с игрой, можно считать само собой разумеющимся, что Delta Force в будущем может стать хитом.

Delta Force будет бесплатным шутером от первого лица, поэтому доступ будет полностью бесплатным и будет зависеть от микротранзакций и других форм монетизации. Особенностью игры является разнообразие ее сеттингов: действие одних режимов происходит в 1993 году, а других — в 2035 году.

В любом случае для победы вам нужно будет максимально эффективно использовать доступное ультратехнологичное оружие и гаджеты. Конечная цель — попытаться понять, что делает корпорация Haavk в регионе Ахсара.

Delta Force сначала выйдет в раннем доступе на ПК, дата пока не определена, затем она также появится на консолях, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, а также на мобильных устойствах.