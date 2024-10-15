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Delta Force 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 100 оценок

Пиковый онлайн демоверсии Delta Force составил 35 тыс. игроков

monk70
Новости

Осенний фестиваль демоверсий Steam Next Fest только начался (завершится 21 октября), но уже зафиксировал отличный результат. Речь идет о демо-версии долгожданного тактического шутера Delta Force, который быстро набрал пиковый онлайн в 35 000 игроков.

Речь, естественно, идет об одновременных игроках, количество которых на момент написания новости достигло 35 753. Учитывая, что это всего лишь ознакомление с игрой, можно считать само собой разумеющимся, что Delta Force в будущем может стать хитом.

Delta Force будет бесплатным шутером от первого лица, поэтому доступ будет полностью бесплатным и будет зависеть от микротранзакций и других форм монетизации. Особенностью игры является разнообразие ее сеттингов: действие одних режимов происходит в 1993 году, а других — в 2035 году.

В любом случае для победы вам нужно будет максимально эффективно использовать доступное ультратехнологичное оружие и гаджеты. Конечная цель — попытаться понять, что делает корпорация Haavk в регионе Ахсара.

Delta Force сначала выйдет в раннем доступе на ПК, дата пока не определена, затем она также появится на консолях, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, а также на мобильных устойствах.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Garris1304

Очередная Ф2П дрочильня с читерами и анальным китайским донатом. И хорошо что этот сблев недоступен у нас

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ЮрецОдесса

Ну я сам не играл, смотрел стримы, ну донат там только косметика. Ну читеры да есть, где их только нет.

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Morpex333

А в какой игре сейчас нет читеров ? Дрочильня ? Может быть. Но как показала практика, это вполне востребованная структура на данный этап времени.

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JohnTornton ЮрецОдесса

какая разница косметика или нет? суть ф2п разводить на бабки
и там где куча доната, там нет геймплея и развития игры

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JohnTornton Morpex333

ага, тока бабки рубят фортнайт, кс, дота, лига, пубг (может уже не особо) и какая нить какавдути варзон 2, а этим играм уже от 5 и более лет

все остальные загибаются быстро, так как никому не нужны, после месяца-двух хайпа

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ЮрецОдесса

При этом они открыли тупо старый билд игры, вообще без изменений с прошлой частью.

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Пользователь ВКонтакте

У Delta Force нет нечего уникального, своей фишки и если 35 тысяч игроков это нормально для старта то боюсь представь что будет потом, 2 тысячи или 1 тысяча... я с учетом если следующий Battlefield 6 будет отличным шутером, то про этот забудут (А так как это игра Tencent, можно смело забыть и не играть, так как ее игры становятся донат помойкой) // Василий Морозов

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Пользователь ВКонтакте

Сейчас бы батлу сравнивать с экстракшн шутером // Артём Ильин

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JohnTornton

маловато, ведь её каждый олень пиарил как мог
АААААААААААААА УБИЙЦА БАТТЛЫ ААААААААААААААААААААААААААААААА Я ОЛЕНЬ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА МНОЙ: УБИЙЦА БАТЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

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