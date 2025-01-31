Свежий трейлер Delta Force посвятили новому режиму Hot Zone

Разработчики Delta Force продолжают расширять список игровых режимов, представляя новый формат сражений. Теперь игроки могут опробовать Hot Zone, доступный до 13 февраля.

Hot Zone предлагает динамичные матчи в формате 3v3v3. В начале игры выбирается случайная небольшая карта, а отряды появляются в разных точках. Победа в раунде достигается двумя способами: уничтожением всех соперников или успешной расшифровкой целевого устройства. Чтобы выиграть матч, необходимо одержать победу в трех раундах.

Режим уже привлек внимание игроков своей напряженной тактической атмосферой, а разработчики обещают продолжать улучшать игру, добавляя новые механики и карты.