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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 215 оценок

Свежий трейлер Delta Force посвятили новому режиму Hot Zone

butcher69
Новости

Разработчики Delta Force продолжают расширять список игровых режимов, представляя новый формат сражений. Теперь игроки могут опробовать Hot Zone, доступный до 13 февраля.

Hot Zone предлагает динамичные матчи в формате 3v3v3. В начале игры выбирается случайная небольшая карта, а отряды появляются в разных точках. Победа в раунде достигается двумя способами: уничтожением всех соперников или успешной расшифровкой целевого устройства. Чтобы выиграть матч, необходимо одержать победу в трех раундах.

Режим уже привлек внимание игроков своей напряженной тактической атмосферой, а разработчики обещают продолжать улучшать игру, добавляя новые механики и карты.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

я жду компанию

1
Пользователь ВКонтакте

Есть инфа когда на консоли выйдет? // Денис Давыдов

0
Wing42

Забросил игру. Убогий ТТК с тратой по 10-13 пуль на каждого врага, лажовый мувмент, поганый дизайн карт и отсутствие классических режимов DM и TDM всё-таки меня доконали :(

-1
Пользователь ВКонтакте

Чисто кал // Александр Пищулин

-1