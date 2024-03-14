Более 4 часов игрового процесса из Delta Force: Hawk Ops

На YouTube появился видеоролик, в котором демонстрируется более 4 часов игрового процесса из предстоящей Delta Force: Hawk Ops. Видео было снято на мероприятии, прошедшем в начале этого месяца. В нем показаны два игровых режима, которые будут доступны на старте.

Первый режим - это режим, напоминающий Tarkov/DMZ. Второй режим - Havoc Warfare - выглядит как "BF встречает COD". Режим Havoc Warfare начинается с отметки 1:59:00, и если судить по тому, что в нем происходит, то в нем не будет "полной" разрушаемости объектов. Да, вы можете разрушить стены и некоторые объектов. При этом уровень разрушаемости гораздо выше, чем в большинстве других многопользовательских игр, что уже радует.

В Delta Force: Hawk Ops будет представлена тремя игровыми режимами. Это Hazard Operations, Havoc Warfare и Black Hawk Down. В первом режиме игроки смогут объединиться в отряд из трех человек и выполнить сложные миссии. Havoc Warfare - это режим "Поле боя", в котором вы будете участвовать в масштабных сражениях на суше, море и в воздухе. Да, в игре будут присутствовать транспортные средства, которыми можно управлять. И наконец, для фанатов серии DF будет ремейк кампании Black Hawk Down.