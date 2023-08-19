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Delta Force: Hawk Ops TBA
6.4 9 оценок

Дух оригинальных игр и большие карты: первые детали перезапуска Delta Force

Simple Jack
Новости

18 августа TiMi Studio Group анонсировала Delta Force: Hawk Ops — перезапуск известной серии военных шутеров. Тогда разработчики показали лишь небольшой тизер с различными видами оружия, несколькими локациями и перестрелками, а полноценную презентацию игры проведут в рамках выставки gamescom 2023.

Во время анонса портал IGN также опубликовал первые подробности Delta Force: Hawk Ops. Издание рассказало об особенностях игры: разнообразии локаций, воссоздании духа оригинала, связи с фильмом «Черный ястреб», различных видах военной техники, мультиплеерном режиме и многом другом.

  • Авторы Delta Force: Hawk Ops постараются передать дух оригинальных игр в серии Delta Force — этот опыт воссоздадут как в сюжетной кампании, так и в мультиплеерном режиме;
  • Сюжетная кампания Delta Force: Hawk Ops основана на фильме «Черный ястреб» — пользователи смогут поучаствовать в боях, которые показали в картине;
  • Бои в мультиплеерном режиме будут проходить абсолютно везде — на земле, в воздухе и на воде;
  • Игроки смогут управлять различной военной техникой: вездеходами, джипами, катерами, вертолетами, истребителями, дронами и многим другим;
  • В мультиплеерном режиме будет несколько карт, которые будут достаточно разнообразными: с пещерами, с перепадами высот и различными маршрутами.

Перезапуск серии Delta Force: Hawk Ops выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series и мобильных устройствах.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Интересно! А то задолбали эти конвееры с одним только мультиплеером ) хорошо бы ещё и Medal of honor возрадилась, чтобы была конкуренция, как раньше, чтобы стимул был у разрабов делать достойное, а не конвеерный кал!!!)))

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N1k3_22

Ждём. Такая арма нам тоже нужна

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