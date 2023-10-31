Автор Deltarune поделился информацией о прогрессе разработки

Тоби Фокс объявил об изменении планов выпуска долгожданной игры Deltarune. Поскольку разработка третьей главы игры практически завершена, планируется, что игра будет доступна для покупки после завершения работы над четвертой главой.

Изначально планировалось, что игра будет доступна для покупки после завершения разработки пятой главы, но это изменение призвано максимально сократить время ожидания. О ходе работы над четвертой главой Тоби Фокс сказал следующее:

В четвертой главе уже есть очень значительное количество проработанных сцен и врагов. Кроме того, я нанял нового продюсера, в обязанности которого будет входить ускорение разработки игры для будущих глав. Так что я с большим оптимизмом смотрю на дальнейшие шаги этого проекта.

В дальнейшем он намерен сообщать подробности разработки только после того, как работа над игрой будет завершена, "или если произойдет что-то интересное".