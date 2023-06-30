Автор Deltarune поделился информацией о разработке третьей главы ©

У Deltarune, связанной с Undertale, был долгий цикл разработки и, мягко говоря, интригующий график выхода. Ее первая глава вышла в 2018 году, почти пять лет назад, за ней последовала вторая глава (из пяти общих частей) примерно через три года, в 2021 году. С тех пор Тоби Фокс и его команда с головой погрузились в работу над оставшимися тремя частями игры, планируя выпустить их единым пакетом, и в недавно разосланном информационном письме Фокс предоставил дополнительные сведения о том, как продвигается разработка.

По словам Фокса, хотя некоторые члены команды разработчиков приступили к работе над последующими главами Deltarune, основное внимание команды по-прежнему сосредоточено на 3-й главе, разработка которой, похоже, идет хорошими темпами, и в настоящее время работа сосредоточена на надземном мире. Фокс говорит, что 3-я глава была сложной в разработке, и что 4-я глава должна быть относительно более простой.

Как и в прошлый раз, мы сосредоточились на главе 3. Однако несколько человек работают над частями последующих глав, такими как паттерны пуль или головоломки. Что касается главы 3, то мы наконец-то создаем финальную область над миром. Вы можете думать об этом как о "Замке королевы" или "Карточном замке", но только для этой главы. После этого глава наконец-то будет играбельна до конца...! (Забавный факт: я сочинил песню для этой области в 2016 году...) Эта глава состоит из множества разных частей... поэтому было трудно понять, как именно все получается. Теперь, когда все прояснилось, мне просто нужно проехаться по всей игре паровым катком и смять все неровности. Возможно, что-то нужно будет добавить, что-то исправить или что-то убрать... но многие части уже достаточно отшлифованы, так что все будет не так уж плохо. Как вы уже поняли, эта глава получилась довольно странной. Я в основном сосредоточился на необычных элементах геймплея, а сюжет не слишком нагружен. Поскольку она такая несерьезная, я немного стесняюсь этого... но, по крайней мере, мне удалось попробовать что-то другое!

"В любом случае, глава 4 будет более стандартной!"

Первые две главы Deltarune в настоящее время доступны на PC, PS4 и Nintendo Switch.