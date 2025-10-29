Хоррор Dementium: The Ward вышел в Steam

Культовый survival horror Dementium: The Ward, дебютировавший на Nintendo DS в 2007 году, получил переиздание на ПК. Обновленная версия порадует игроков
поддержкой разрешения 4K и набором ретро-режимов, включая имитацию качества 240p и эффекты ЭЛТ-мониторов.
Сюжет Dementium: The Ward помещает игрока в стены зловещей больницы, кишащей монстрами, огромными червями и наполненной мрачными коридорами. Задача — найти выход, попутно сражаясь с жуткими существами при помощи огнестрельного оружия.
можно было и ремейк сделать, потому что такое через 18 лет перевыпускать-тупа
Играл во вторую на пк, ну там куда ни шло но тоже было всратенько