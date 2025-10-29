ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dementium: The Ward 31.10.2007
Экшен, Ужасы, От первого лица
1 1 оценка

Хоррор Dementium: The Ward вышел в Steam

Simple Jack Simple Jack

Культовый survival horror Dementium: The Ward, дебютировавший на Nintendo DS в 2007 году, получил переиздание на ПК. Обновленная версия порадует игроков

поддержкой разрешения 4K и набором ретро-режимов, включая имитацию качества 240p и эффекты ЭЛТ-мониторов.

Сюжет Dementium: The Ward помещает игрока в стены зловещей больницы, кишащей монстрами, огромными червями и наполненной мрачными коридорами. Задача — найти выход, попутно сражаясь с жуткими существами при помощи огнестрельного оружия.

Источник  
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
vertehwost

можно было и ремейк сделать, потому что такое через 18 лет перевыпускать-тупа

Играл во вторую на пк, ну там куда ни шло но тоже было всратенько

3