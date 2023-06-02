Анонсирована цифровая настольная игра Demeo Battles ©

Компания Resolution Games анонсировала продолжение своей настольной игры Demeo. Новая игра называется Demeo Battles и включает PvP-битвы, использующие тот же игровой процесс и боевые системы, что и Demeo. Demeo Battles выйдет позже в этом году для ПК в Steam и магазине Meta Quest Store. Как и в Demeo, в нее можно будет играть как в VR, так и без VR.

Demeo Battles позволит игрокам участвовать в пошаговых битвах 1 на 1 или 2 на 2, в которых участвуют по два чемпиона с каждой стороны. В начале каждого матча игроки выбирают чемпионов, специальные карты действий и монстров, с которыми они будут сражаться. Игроки напрямую разыгрывают чемпионов и карты, стремясь победить противоборствующих чемпионов, в то время как монстры будут действовать сами по себе в соответствии с их индивидуальным поведением после размещения. В игре вернутся места из Демео, в том числе Эльфийский Некрополь и Пустыня Ронт.