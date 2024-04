В связи с текущей распродажей игр компании Sega игра по аниме "Клинок, рассекающий демонов" Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила историческую минимальную скидку -66% (в РФ не доступна).

Станьте клинком, рассекающим демонов!



Взгляните на самые яркие моменты Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba глазами главного героя — Tanjiro Kamado!



Пройдите его историю от Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, в которой Tanjiro вступает в организацию Demon Slayer Corps, до Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, с участием огненного хасиры Kyojuro Rengoku!



Сразитесь с демонами из аниме — ошеломительная графика с точностью воссоздаст все легендарные боевые приемы в 3D!



Выберите любого из 24 бойцов: не только героев вроде Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado, но и демонов, таких, как Rui (Lower Five of the Twelve Kizuki) и Akaza (Upper Three of the Twelve Kizuki). Сталкивайте любимых персонажей друг с другом — боев между ними вы еще не видели!

Содержимое Ultimate Edition

Игра Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Пропуск персонажей

Разблокирование персонажей — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira из Kimetsu Academy

Внутриигровые костюмы — одеяние пациента Поместья бабочек для Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira

Аватары — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Shinobu Kato, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura).

Очки Kimetsu (8000 очков)

Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении

Содержимое Digital Deluxe Edition

Игра Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles

Содержимое Digital Standard Edition

Разблокирование персонажа — Tanjiro Kamado из Kimetsu Academy

Аватары — Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado

Доступность и цены по регионам можно посмотреть тут.