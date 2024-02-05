15 лет назад вышла Demon's Souls, породившая новый жанр игр

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода в Японии игры Demon's Souls, эксклюзива для PS3, породившая новый жанр игр, который сегодня стал очень популярным. Это правда, что FromSoftware уже высказывала подобные идеи в предыдущих проектах (особенно в саге King's Field), но именно в этой игре для PS3 наконец-то собралась формула, которая в конечном итоге оказала огромное влияние на современные видеоигры.

Сегодня отмечается годовщина ее запуска в Японии, хотя многие помнят, что выпуск Demon's Souls на остальных рынках занял некоторое время: после публикации в Японии 5 февраля 2009 года она прибыла в Северную Америку в октябре того же года и намного позже, в июне 2010 года, на европейский рынок.

Публикация ее на международных рынках далась нелегко, поскольку Sony не верила, что Demon's Souls может хорошо продаваться за пределами Японии (о чем, кстати, позже сожалела). Atlus и Bandai Namco должны были отвечать за распространение игры в США и Европе соответственно, гарантируя, что остальной мир сможет насладиться этим великолепным проектом.

В конечном итоге Demon's Souls вдохновила остальную часть разработки FromSoftware под руководством Хидэтаки Миядзаки: после этого первого подхода они создали более доступную Dark Souls, которая положила начало культовой трилогии, искажению Bloodborne и ловкости Sekiro: Shadows Die Twice и масштабы Elden Ring. Позже, чуть более трех лет назад, была опубликована новая версия игры, сумевшая донести ее до новой аудитории, не изменив ее сути; Речь идет о Demon's Souls Remake, игре для PS5.