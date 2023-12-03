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Demonschool 2-й квартал 2024 г.
7.3 6 оценок

Тактическая JRPG Demonschool в духе первых частей Persona выйдет летом 2024 года

butcher69
Новости

Разработчик Necrosoft Games объявил, что тактическая ролевая игра Demonschool отложена до второго квартала 2024 года, и студия намерена сделать игру "настолько хорошей, насколько это возможно".

Чтобы немного смягчить удар, был выпущен новый трейлер с комментариями креативного директора Брэндона Шеффилда, который подробно рассказывает о боевой механике игры.

Игра Demonschool, выход которой изначально был запланирован на 2023 год, позволит вам перемещаться между реальным миром и миром демонов, отматывая назад все действия, совершенные на этапе планирования боя, чтобы убедиться, что вы используете самое эффективное комбо из возможных.

Вот обзор ключевых особенностей:

  • Тактика: Отмотайте назад любое действие на этапе планирования и создавайте комбо для уничтожения врагов.
  • Сюжет: Легкий хоррор-повествование, рассказанное через огромные аватары, с множеством побочных заданий.
  • Расписание: Планируйте школьное расписание, чтобы прокачивать персонажей и развивать их навыки.
  • Дружба: 15 персонажей, с которыми можно строить отношения.
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