Тактическая JRPG Demonschool в духе первых частей Persona выйдет летом 2024 года

Разработчик Necrosoft Games объявил, что тактическая ролевая игра Demonschool отложена до второго квартала 2024 года, и студия намерена сделать игру "настолько хорошей, насколько это возможно".

Чтобы немного смягчить удар, был выпущен новый трейлер с комментариями креативного директора Брэндона Шеффилда, который подробно рассказывает о боевой механике игры.

Игра Demonschool, выход которой изначально был запланирован на 2023 год, позволит вам перемещаться между реальным миром и миром демонов, отматывая назад все действия, совершенные на этапе планирования боя, чтобы убедиться, что вы используете самое эффективное комбо из возможных.

Вот обзор ключевых особенностей: