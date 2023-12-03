Тактическая JRPG Demonschool в духе первых частей Persona выйдет летом 2024 года

Разработчик Necrosoft Games объявил, что тактическая ролевая игра Demonschool отложена до второго квартала 2024 года, и студия намерена сделать игру "настолько хорошей, насколько это возможно".
Чтобы немного смягчить удар, был выпущен новый трейлер с комментариями креативного директора Брэндона Шеффилда, который подробно рассказывает о боевой механике игры.
Игра Demonschool, выход которой изначально был запланирован на 2023 год, позволит вам перемещаться между реальным миром и миром демонов, отматывая назад все действия, совершенные на этапе планирования боя, чтобы убедиться, что вы используете самое эффективное комбо из возможных.
Вот обзор ключевых особенностей:
- Тактика: Отмотайте назад любое действие на этапе планирования и создавайте комбо для уничтожения врагов.
- Сюжет: Легкий хоррор-повествование, рассказанное через огромные аватары, с множеством побочных заданий.
- Расписание: Планируйте школьное расписание, чтобы прокачивать персонажей и развивать их навыки.
- Дружба: 15 персонажей, с которыми можно строить отношения.
не персона а Disgaea