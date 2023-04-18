В Steam можно бесплатно забрать Desktop Dungeons ©

Игра с совместимостью со Steam Deck совершенно, на 100% бесплатна для загрузки в период с сегодняшнего дня по 25 апреля. А если вы воспользуетесь этой бесплатной загрузкой в течение определенного времени, вы также бесплатно получите бесплатно ее продолжение, ремастер, который вышел сегодня. Игра, о которой идет речь, называется Desktop Dungeons, обычно стоит 299 рублей и существует в Steam с 2013 года. И согласно отзывам пользователей Steam, игра от QCF Design довольно хороша.

На момент написания этого поста 1 412 пользователей Steam оставили отзывы об игре с момента ее выхода. 89 процентов этих отзывов являются положительными, что дает игре рейтинг "Очень положительный" по отзывам пользователей Steam. Фактически, до 95 процентов положительных отзывов, необходимых для получения рейтинга "Крайне положительный", игре не хватает всего шести процентов. Другими словами, игра, очевидно, довольно неплоха.

"Каждый шаг в неизвестность исцеляет вас и открывает новые препятствия, пока вы ведете новых героев к славной пенсии или бесславной смерти", - гласит официальный лифтинг игры. "Освойте тактические заклинания, умиротворите древних богов и разбогатейте на таксидермии в этой отмеченной наградами быстроиграющей головоломке-рогалике".