Кроссплатформенный ролевой лутер-шутер The Desolation выйдет на ПК и мобильных платформах в 2024 году

Разработчик и издатель игр StratSphere Games сегодня объявил о предстоящем запуске в раннем доступе своего кооперативного ролевого лутер-шутера The Desolation. Действие происходит в альтернативном будущем, в котором человечество превратилось в военизированную и раздробленную расу среди звезд. Возникла новая угроза в виде инопланетного паразита, известного только как «Тень». The Desolation, сочетающая в себе механику ролевой игры, геймплей в жанре лутер-шутера, элементы сотрудничества и изометрическую точку зрения, создана для того, чтобы предоставить наемникам великолепный опыт кросс-игры, уничтожающей «Тень» как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Поскольку главными антагонистами игры являются синтетические инопланетные паразиты, которые требуют, чтобы остатки человечества объединились, чтобы победить их, командные роли жизненно важны в The Desolation. Доступно множество ролей, которые можно улучшать с помощью постоянно расширяющегося арсенала футуристического оружия и боевых способностей. От могучего танка до адаптируемой поддержки — классы и оружие, которые выбирают игроки, можно настроить в соответствии с их стилем игры и потребностями команды. Экипированные и готовые к войне, игроки окажутся в гуще событий в множестве тщательно проработанных локаций. Они варьируются от знакомого, но футуристического взгляда на то, как будет выглядеть Земля в 2140 году, до обширных песков Марса. Каждый процедурно созданный мир The Desolation предлагает широкий спектр возможностей для размещения, уничтожения и эвакуации инопланетных захватчиков.

The Desolation создавалась с нуля, чтобы предоставить игрокам на ПК и мобильных устройствах захватывающий опыт без ущерба для качества и возможностей. Наемники могут бескомпромиссно сражаться за человечество, независимо от того, на какой платформе они выберут игру.

The Desolation выйдет в раннем доступе Steam в первом полугодии 2024 года, а полный релиз запланирован на конец года на ПК и мобильных платформах.