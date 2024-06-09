Официально франшизе "Охотникам за привидениями" исполняется 40 лет

Кого вы позовете? В честь 40-летия «Охотников за привидениями» в мире происходят массовые мероприятия - фестивали, возвращение показа фильма в кинотеатрах и тв, а так же выпущен различный интересный мерч.

Сказать, что «Охотники за привидениями» — любимая поп-культурная франшиза, было бы преуменьшением. За три десятилетия, прошедшие с момента премьеры оригинального фильма «Охотники за привидениями» , снятого Иваном Рейтманом 8 июня 1984 года, с участием звездного комедийного актерского состава, в который, среди прочих, вошли Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рэмис, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Рик Моранис, среди других — франшиза о сверхъестественном породила сиквелы и перезагрузки (в том числе «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» 2021 года и «Охотники за привидениями: Ледяная империя» 2024 года ), а также бесчисленное количество видеоигр, комиксов, аттракционов с привидениями и многого другого. На этих выходных, и чтобы отпраздновать это событие, вы можете посмотреть не только оригинальные фильмы, но и более свежие ремейки по телевидению сегодня вечером и завтра, а так же поиграть в видеоигры.

Будет выпущена тематическая коллекция «Охотников за привидениями» с Puma

Было подтверждено новое сотрудничество, в рамках которого будет представлена ​​тематическая коллекция обуви от Puma, которая появится в продаже этой осенью! Судя по тому, что показано, эти одобренные Gozer и, по-видимому, вдохновленные Terror Dog, станут частью классической замшевой коллекции, даже с фирменным знаком классического вопроса Гозерского Бога: «Ты Бог?» на внешней подошве. Райх также показал коллекционную коробку, повторяющую вид Ecto Containment, видимый на заднем плане. Этот коллаборация станет новейшим дополнением спортивной обуви к «Охотникам за привидениями» , поскольку в честь 35-летия франшизы K-Swiss выпустила коллекцию слизи , а несколько лет спустя за ней последовала Reebok с дизайном, вдохновленным «Охотниками за привидениями»: Жизнь после смерти и классическая комедия 1984 года.