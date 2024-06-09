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Ghostbusters 12.07.2016
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Кооператив
3.7 103 оценки

Официально франшизе "Охотникам за привидениями" исполняется 40 лет

VovanVV1982
Новости

Кого вы позовете? В честь 40-летия «Охотников за привидениями» в мире происходят массовые мероприятия - фестивали, возвращение показа фильма в кинотеатрах и тв, а так же выпущен различный интересный мерч.

Сказать, что «Охотники за привидениями» — любимая поп-культурная франшиза, было бы преуменьшением. За три десятилетия, прошедшие с момента премьеры оригинального фильма «Охотники за привидениями» , снятого Иваном Рейтманом 8 июня 1984 года, с участием звездного комедийного актерского состава, в который, среди прочих, вошли Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рэмис, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Рик Моранис, среди других — франшиза о сверхъестественном породила сиквелы и перезагрузки (в том числе «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» 2021 года и «Охотники за привидениями: Ледяная империя» 2024 года ), а также бесчисленное количество видеоигр, комиксов, аттракционов с привидениями и многого другого. На этих выходных, и чтобы отпраздновать это событие, вы можете посмотреть не только оригинальные фильмы, но и более свежие ремейки по телевидению сегодня вечером и завтра, а так же поиграть в видеоигры.

Будет выпущена тематическая коллекция «Охотников за привидениями» с Puma

Было подтверждено новое сотрудничество, в рамках которого будет представлена ​​тематическая коллекция обуви от Puma, которая появится в продаже этой осенью! Судя по тому, что показано, эти одобренные Gozer и, по-видимому, вдохновленные Terror Dog, станут частью классической замшевой коллекции, даже с фирменным знаком классического вопроса Гозерского Бога: «Ты Бог?» на внешней подошве. Райх также показал коллекционную коробку, повторяющую вид Ecto Containment, видимый на заднем плане. Этот коллаборация станет новейшим дополнением спортивной обуви к «Охотникам за привидениями» , поскольку в честь 35-летия франшизы K-Swiss выпустила коллекцию слизи , а несколько лет спустя за ней последовала Reebok с дизайном, вдохновленным «Охотниками за привидениями»: Жизнь после смерти и классическая комедия 1984 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Oscilograf
но и более свежие ремейки

тошнотворное г"вно это

Первые два фильма были шикарны, а потом и близко снять не получилось.

11
VovanVV1982

Некоторое удалённое из первоначального варианта новости. Не понятно что хотят. Уже многое пришлось удалить и сократить. Или нужна новость только чтоб пару строк в итоге получилось? - несколько часов на поиск и компоновку

3
SOLUS5678

Отличный фильм получился. Культовый.

1
Porsche911GT3RS

Это поминки

1
VovanVV1982

Юбилейные монеты из серебра

Так же из интересного мерча выпущены монеты из серебра по цене 259-500 евро. Одна монета поставляется в тематическом футляре вместе с сертификатом подлинности. Ограниченный тираж - всего 750 штук по всему миру. Всего 4 различные монеты Niue 2024 выпущены: Ecto 1 Ghostbusters 40th Anniversary 2 Oz Серебрo Mонета 5$ Ниуэ 2024, Ecto 1 license plate 2 Oz Серебрo Mонета 5$ Ниуэ 2024, Stay Puft Ghostbusters 40th Anniversary 2 Oz Серебряная монета 5$ Niue 2024, Ghostbusters 40th Anniversary 2 Oz Серебро Монета 5$ Ниуэ 2023 (ссылки удалил т.к наверное из-за них такие частые отказы).

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