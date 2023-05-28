Destiny заработала более 160 миллионов долларов на микротранзакциях менее чем за 2 года ©

В профиле старшего менеджера по маркетингу Мэтта Уэлша на LinkedIn появилась информация о том, что за время его работы в Activision выручка с микротранзакций в Destiny составила более 160 миллионов долларов. Он работал в качестве глобального младшего менеджера по потребительскому маркетингу в Destiny с ноября 2017 года по февраль 2019 года и способствовал достижению Destiny самой высокой на тот момент цели расширения после запуска. Данные приведены на тот момент, когда Activision еще являлась издателем Destiny.



В одной из записей в разделе "Опыт" на LinkedIn говорится следующее. К сожалению, Уэлш уже удалил конкретные цифры из своего профиля по неизвестным причинам, поэтому вы можете ознакомиться с заявленными данными только в цитате ниже.

Участвовал в разработке глобальной годовой маркетинговой стратегии Destiny для онлайн-игр с использованием мнений потребителей и лучших практик. Результатом стал самый высокий показатель расширения после запуска для франшизы - 48% и 160 миллионов долларов дохода от микротранзакций.

Поскольку Уэлш работал над этим проектом лишь короткое время, он, скорее всего, не знает общих доходов с микротранзакций. Таким образом, эти цифры учитывают только пиковые показатели, которых Destiny достигла несколько лет назад.