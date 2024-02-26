Чемпиона мира по Destiny 2 навсегда забанили за читы в Total War: Shogun

В киберспортивном сообществе произошел крайне необычный и местами даже спорный случай, который все же позабавил большое количество пользователей. В игровой индустрии пожизненные баны профессиональных игроков случаются довольно часто по самым разным причинам. От вечной блокировки не спасала даже большая популярность и высокая титулованость, и не помогла киберспортсмену по Destiny 2. Четырехкратный чемпион мира по шутеру от Bungie был забанен за то, что он использовал читы в совершенно другой игре.
Необычная ситуация приключилась с киберспортсменом под ником Cruz. Он имел неосторожность запустить стратегию Total War: Shogun 2 с читами, за что получил бан своего аккаунта в Destiny 2. Как сообщается, пользователь запустил игру с открытым ArtMoney. Несмотря на то, что Total War: Shogun 2 является однопользовательской игрой и не имеет никакого отношения к Destiny 2, античит система BattlEye автоматически забанила его аккаунт в Destiny.
Все попытки обжаловать блокировку напрямую у разработчиков Destiny 2 не увенчались успехом. Свой поступок Cruz объяснил тем, что просто хотел улучшить экономическую составляющую Total War: Shogun 2, которая за эти годы сильно устарела. Кроме того, он отметил, что ArtMoney не позволяет физически совершать манипуляции с игровыми файлами и не влияет на подключение к серверной составляющей игры. Тем не менее Bungie этого оправдания было недостаточно, и они оставили блокировку, опасаясь создать прецедент для реальных нечестных игроков.
Будущее
Ну это совсем херня какая-то.
Какого хрена они вообще шерстят, кто что там на своём пк запускает и для каких целей.
Может я с помощью артмани подебажить свою какую-то прогу хочу, им какое дело?
Максимальная зона их ответственности это непосредственная попытка взлома их собственной игры.
Если использовал читы тут значит и в других читерил))
а зачем артмани в дестини??))
первый раз такое слышу что бы при выключенной игре античит выдавал бан в этой игре))
оправдывается, всем итак понятно было то что читер он и в онлайне читер.
Аутист тупорылый