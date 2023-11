Destiny 2: The Final Shape официально перенесена на июнь

Bungie официально подтвердила, что следующее расширение Destiny 2, The Final Shape, перенесено с февраля на 4 июня. Final Shape — это главный релиз игры, поскольку он завершает 10-летнюю сагу, о которой рассказывалось с начала первой Destiny. Также в разработке находятся новые приключения Destiny 2, которые помогут добавить в Season of the Wish, включая Destiny 2: Into the Light, двухмесячное обновление контента для всех игроков, которое начнется в апреле.

Эта новость появилась после того, как в компании было уволено неустановленное количество сотрудников. В отчете Bloomberg утверждается, что 8% сотрудников - или почти 100 человек - пострадали из-за плохого удержания игроков после выпуска расширения Lightfall. Сообщается, что выручка по прогнозам Bungie составляет 45%, и это затронуло практически каждый отдел, от контроля качества до социальных сетей.

«Сегодня в Bungie грустный день, поскольку мы прощаемся с коллегами, которые оказали значительное влияние на нашу студию», — написал генеральный директор Bungie Пит Парсонс в сообщении в Твиттере, которое подверглось широкой критике. «Вклад этих выдающихся людей в наши игры и культуру Bungie огромен и останется частью Bungie еще долго в будущем».