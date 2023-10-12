Разработчики Destiny 2 дарят игрокам 45 долларов за случайные баны

Разработчики из студии Bungie Software продолжают активно бороться с мошенниками и читерами на серверах Destiny 2. Результатом их работы в этом направлении стала масштабная волна банов, которая случайно затронула невинных геймеров. Авторы игры не растерялись и нашли достаточно справедливый способ загладить свою вину перед игроками.
В Bungie признались, что во время недавней блокировки нечестных игроков под неё непреднамеренно попало небольшое число обычных пользователей. Разработчики не стали уточнять по какой причине баны затронули невинных, но заверили, что такого больше не повторится. Студия внесла необходимые корректировки в систему защиты Destiny 2, чтобы система больше не затрагивала честных игроков.
Разработчики извинились перед игроками за причиненные неудобства. Вместе с разблокировкой невинных, каждому пострадавшему они начислили 5000 серебра, премиум-валюты Destiny 2, которую можно потратить во внутриигровом магазине. Если пересчитать это на реальные деньги, студия дарит игрокам буквально 45 долларов.
Это не первый случай, когда Bungie по ошибке банит добросовестных игроков в Destiny 2, которые этого не заслуживают. В 2017 году компания признала, что "по ошибке" заблокировала неустановленное количество игроков, а в 2022 году это произошло снова. Однако в тех случаях никакой компенсации не было.