Стражи вернутся на Титан в новом сезоне The Deep ©

От разработчиков шутера Destiny 2 появился свежий тизер следующего сезона, под названием The Deep. Ранее, геймеры предполагали, что авторы планируют вернуть Стражей на Титан, где им предстоит встреча со Слоан и новыми приключениями.

Как говорят создатели, игрокам предстоит окунуться под воду и сразиться с мощными противниками, за победу над которыми можно получить много новых наград, а именно, много косметики, которая также будет выбиваться в новом подземелье.

Более детально о событии Bungie планирует сообщить в ближайшее время. Старт назначен на 23 мая, а доступ к новому сезону откроется 26 мая.