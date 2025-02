В Destiny 2 появилось новое подземелье - Sundered Doctrine

В прошлую пятницу в Destiny 2 вышло новейшее подземелье под названием Sundered Doctrine. В этом подземелье Саватун проводит Стражей через Пирамидальный корабль, наполненный Ужасом. Наряду с выпуском этого подземелья состоится официальная Гонка Подземелий, в которой боевые группы будут соревноваться друг с другом, чтобы завершить задание с включенным Режимом Соревнования.

Первая проверенная команда, которая завершит подземелье, получит индивидуальный трофей. Те, кто завершит Режим Соревнования в течение первых 48 часов, получат особую эмблему и Экзотическое оружие. После того, как режим Соревнования будет пройден боевой группой, откроется Обычный режим.

Этот контент был запущен вместе с Heresy — новым эпизодическим контентом в Destiny 2, который последовал за Revenant и Echoes.

Для тех, кто завершит подземелье к 9:59, будет получено предложение Bungie Rewards, которое позволит вам приобрести ассортимент Sundered Doctrine, включающий рабочую рубашку, браслет подземелья и значок. Кроме того, те, кто завершит звание Delver к 9:59, получат предложение Bungie Rewards на покупку значка Sundered Doctrine Title. Выше приведено изображение некоторого снаряжения, которое вы можете приобрести, если завершите подземелье в требуемые сроки.

Вместе с подземельем Sundered Doctrine, запущенным в Destiny 2, вышла Destiny 2: Heresy, которая возвращает Стражей на флагманский корабль Орикса под названием Dreadnaught. Вместе с этим появятся новое оружие, снаряжение и подклассы Aspects. Также появятся новые моды артефактов, которые можно собирать и которые помогут вам стать сильнее в игре.

Для тех, кто любит групповой контент, The Nether дебютирует как трех пользовательская активность, в которой вы можете принять участие, где игроки могут использовать силу Taken и использовать ее, чтобы разрушить Anchors и остановить вторжение Taken. Это событие вдохновлено событиями Shattered Realm и The Coil.

В событии Nether также будут случайные встречи, чтобы поддерживать актуальность контента, а также уникальные испытания и возможности сделать свою сборку еще сильнее, используя силу могущественных даров.