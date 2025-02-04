Релизный трейлер эпизода "Ересь" для Destiny 2

Компания Bungie представила новый трейлер к эпизоду «Ересь» для своего шутера Destiny 2: The Final Shape. Этот эпизод станет третьим по счёту и выйдет 4 февраля.

Игроков ждёт захватывающее путешествие на Дредноут — корабль короля Орикса, который претерпел значительные изменения с момента предыдущих посещений.

В «Ереси» игроков ожидает не только новая сюжетная линия, но и новая сезонная активность, новое оружие и новое подземелье. Последнее, как обычно, откроется позже, чем сам эпизод — 7 февраля.