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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 046 оценок

Релизный трейлер эпизода "Ересь" для Destiny 2

Simple Jack
Новости

Компания Bungie представила новый трейлер к эпизоду «Ересь» для своего шутера Destiny 2: The Final Shape. Этот эпизод станет третьим по счёту и выйдет 4 февраля.

Игроков ждёт захватывающее путешествие на Дредноут — корабль короля Орикса, который претерпел значительные изменения с момента предыдущих посещений.

В «Ереси» игроков ожидает не только новая сюжетная линия, но и новая сезонная активность, новое оружие и новое подземелье. Последнее, как обычно, откроется позже, чем сам эпизод — 7 февраля.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
UndisturbedDelbert

😅прям название в точку) Зато правду сказали..

-1
skinner8

Как всегда под каждую новость какашечники прибегают

-1
Jarvis666

+1 какашечка (не я, а он)

0