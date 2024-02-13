В Destiny 2 стартовала коллаборация с Mass Effect

Сегодня Bungie объявила о новых кроссоверах, которые появятся в Destiny 2, и они взяты из другой суперпопулярной научно-фантастической игры — Mass Effect от BioWare. Согласно объявлению, сделанному на X (ранее Twitter), эти предметы будут выпущены в рамках игры как услуги Bungie 13 февраля.
В набор под названием «Alliance Requisition Bundle» войдет снаряжение, вдохновленное культовыми персонажами Mass Effect — командером Шепардом, Гаррусом Вакарианом и Лиарой Т'Сони. При этом вам не нужно ничего покупать, чтобы получить эти предметы. Каждый игрок бесплатно получит призрачный панцирь повышенной защиты, фрегат-разведчик Альянса и десантный корабль Альянса «Спэрроу».
деньги кончились?
Пойду забирать!!!
годнота кстати