NetEase начала борьбу с датамайнерами и моддерами Destiny: Rising

Компания NetEase, разработчик и издатель мобильного лутер-шутера Destiny: Rising, приступила к активным действиям против утечек и модификаций, связанных с игрой. Сообщается, что компания нацелилась на инструменты по извлечению игровых ассетов и на сообщества, распространяющие неофициальную информацию.

Согласно полученным данным, NetEase начала рассылать DMCA-уведомления в адрес форумов и сообществ моддеров. Одной из площадок, получивших такое уведомление, стал форум ResHax.com. В требовании, направленном юридической командой NetEase, указывалось на необходимость удаления постов, которые описывали методы расшифровки пакетов с ресурсами Destiny: Rising. Также под удаление попал уже расшифрованный контент, включая изображения и аудиофайлы.

В качестве причины своих действий издатель указал, что подобные публикации раскрывают конфиденциальные материалы из сборки игры и наносят существенный вред законным интересам компании.

Реакция сообщества не заставила себя ждать. В частности, модераторы Discord-сервера Destiny Model Rips, где энтузиасты делились игровыми моделями и другими ассетами, объявили о прекращении распространения любого контента, связанного с Destiny: Rising. Это решение было принято непосредственно после получения информации о DMCA-уведомлении, направленном в адрес ResHax.