Детектив Пикачу вернется в Detective Pikachu Returns на Nintendo Switch в начале октября ©

Еще в 2019 году компания The Pokemon Company подтвердила, что продолжение игры Detective Pikachu находится в разработке, а затем наступило полное молчание. С тех пор никаких обновлений по игре не поступало, и это, в сочетании с отсутствием подробностей в первоначальном анонсе, заставило многих задаться вопросом, что же стало с игрой.

Как и предполагалось по информации от надежного инсайдера, на недавнем Nintendo Direct мы наконец-то узнали об этом. Nintendo официально представила следующую игру Detective Pikachu, которая получила соответствующее название Detective Pikachu Returns. В игре, где в главной роли снова выступает титулованный детектив, любящий кофе, и его напарник-человек Тим, игроки будут взаимодействовать со многими персонажами, как людьми, так и покемонами, а сюжет, судя по всему, будет вращаться вокруг Мьюто. Посмотрите трейлер ниже.

Игра Detective Pikachu Returns выйдет на Nintendo Switch 6 октября.