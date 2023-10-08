Игра Detective Pikachu Returns стала доступна для Nintendo Switch

Окунитесь в серию загадочных дел Райм-Сити в компании с кофеманом Пикачу, который считает себя великим детективом. Его напарником по расследованиям является Тим Гудман — парень в красном капюшоне, который верит в своего пушистого друга. В Detective Pikachu Returns этот необычный дуэт столкнётся с разными покемонами и людьми, живущими в Райм-Сити, и раскроет несколько таинственных происшествий.

Погрузитесь в живописный Райм-Сити, где покемоны и люди живут в прекрасном единстве. Вам необходимо будет объездить весь город, допросить множество свидетелей и собрать максимум улик, чтобы выяснить правду и раскрыть главную загадку, которая скрывается в Райм-Сити. В этом удивительном месте вас ждут множество интересных приключений и тайн, которые нужно раскрыть.