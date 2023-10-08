Игра Detective Pikachu Returns стала доступна для Nintendo Switch

Игра Detective Pikachu Returns от Nintendo, продолжение игры Detective Pikachu 2018 года, вышедшей на Nintendo 3DS, теперь доступна на Nintendo Switch. В ней Тим Гудман и Пикачу будут расследовать дело отца Тима, который странным образом исчез. Чтобы увидеть ее в действии, посмотрите представленный ниже трейлер.
Действие игры разворачивается в городе Райм, где покемоны и люди живут вместе. Игрокам предстоит исследовать места происшествий в поисках улик и использовать способности маловероятного дуэта для сбора показаний людей и покемонов, чтобы помочь расследованию. Некоторые покемоны также будут работать вместе с вами, например, Гроулит, способный улавливать запахи, или Лаксрей, обладающий способностью видеть сквозь стены.
Помимо расследования, игроки могут зайти в кафе Hi-Hat, чтобы выпить кофе или пообщаться с персонажами, например с подругой Тима, Рейчел Майерс. На данный момент игра Detective Pikachu Returns получила смешанные отзывы критиков: на Opencritic средний балл критиков составляет 67.