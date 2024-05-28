Создатели экшена про ограбление банков Fairgame$ достигли "невероятного прогресса" в разработке

Sony Interactive Entertainment и PlayStation Studios разрабатывают множество видеоигр, и одна из них - Fairgame$, новый многопользовательский шутер от Haven Studios. Сообщается, что игра "уже на подходе" к реализации задуманного командой.

Информация поступила из вакансии сотрудника, который присоединится в команду Haven Studios. Кандидаты будут работать вместе с продюсером живых операций и экономическим дизайнером, чтобы предложить "нашим игрокам лучшие в индустрии возможности кастомизации".

Мы добились невероятного прогресса за короткий период времени благодаря нашей талантливой и увлеченной команде и их исключительному вкладу. Мы создали в Haven культуру, основанную на доброте, адаптивности и смелости, которая раскрывает творческий потенциал. Наша первая новая PlayStation IP-версия находится на пути к созданию многопользовательской игры уровня ААА, в основе которой лежит видение создания системного, развивающегося мира, ориентированного на свободу, острые ощущения и веселье, которые будут развлекать и увлекать игроков на протяжении многих ле

Напомним, что Haven Studios - это одна из команд PlayStation Studios. Команда была создана ветераном Assassin's Creed Джейд Реймонд и быстро присоединилась в состав команд Sony Interactive Entertainment.

Напомним, что Fairgame$ была анонсирована в мае 2023 года. На данный момент мы не видели ничего конкретного об игре, кроме презентационного трейлера, который намекнул, что это будет игра про ограбления.