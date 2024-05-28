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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 078 оценок

В Helldivers 2 стал доступен новый мех EXO-49 Emancipator

butcher69
Новости

Пока Arrowhead Game Studios уделяет больше времени проработке патчей для Helldivers 2, она продолжает выпускать контент для кооперативного шутера. После освобождения Варилии-5 игрокам стал доступен экзокостюм EXO-49 Emancipator, второй мех, представленный на данный момент.

От EXO-45 Patriot его отличает наличие двух автопушек. Судя по первым впечатлениям, Emancipator быстро уничтожает легкие и средние боевые единицы. А вот с тяжелыми бойцами ему, похоже, придется нелегко, так что будьте осторожны, прежде чем брать его в бой.

Helldivers 2 доступна для PS5 и PC и с момента выхода 8 февраля разошлась тиражом в 12 миллионов копий. В последнее время игра вызывает некоторые споры, в частности, фиаско с обязательной привязкой PSN-аккаунта к Steam (Sony быстро пошла на попятную). С тех пор Arrowhead наняла нового генерального директора, а Йохан Пилестедт стал новым главным креативным директором.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Стоп, а разве привязку к PSN не отменили у этой игры? Я помню тут была новость, где игроки ликовали и радовались, что переубедили Сони. А сейчас смотрю, игра не доступна в Казахском регионе. И онлайн смешной 25k, вместо 200-300 тысячь, как было долгое время после релиза))

2
Sai ONara

Отменить то отменили, но заблокировали игру для регионов без Пи-Сю-На. Там даже Японии в списке разрешенных нет и некоторых стран Прибалтики. А все почему? Потому что Сони контора, правильно, Три-Два-Расов.

0
Brainstoun

Читаки уже как 2 месяца с ним гоняют :DDDD WAKE UP NEO!

0
ckott4

Бесполезный мех из первой части, если на тебя выскочит бронированный враг, пользы от него не будет вообще никакой

-3
ДолойГетероориентация

За то он полезен для зачистки мелких врагов, летунов тоже.

1
ckott4 ДолойГетероориентация

если ты не против, пока тебя бьёт бронированный враг, то да, очень полезен

2