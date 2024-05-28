В Helldivers 2 стал доступен новый мех EXO-49 Emancipator

Командный шутер от третьего лица. Действие игры разворачивается в далёком будущем, где элитные отряды Адских Десантников сражаются за свободу и безопасность Супер-Земли по всей галактике, противостоя бесчисленным инопланетным угрозам.
Игроки берут на себя роль бойцов Адского Десанта — самой могущественной армии в истории человечества. Их задача — освобождать планеты от враждебных пришельцев, защищая основы цивилизации Супер-Земли: свободу, мир и демократию. Каждая миссия переносит отряд на новую планету со своими условиями, ландшафтами и противниками.
Игровой процесс Helldivers 2 сочетает в себе напряженные перестрелки, тактическое взаимодействие и использование разрушительных спецсредств. Арсенал игроков включает в себя широкий выбор футуристического оружия: от скорострельных пулеметов и дальнобойных снайперских винтовок до опустошительных огнемётов и ракетных установок. Кроме того, Десантники могут призывать на поле боя поддержку в виде турелей, орбитальных ударов, боевых дронов и других стратагем, способных переломить ход сражения.
Враги в игре отличаются разнообразием, непредсказуемостью и смертоносностью. Каждый вид инопланетян обладает уникальными особенностями, тактикой и повадками. Среди противников встречаются как орды мелких, но многочисленных существ, так и внушительные боссы, требующие слаженной командной работы для победы над ними. ИИ врагов постоянно адаптируется, заставляя игроков менять стратегию и импровизировать.
Стоит отметить, что игра поощряет слаженную командную работу. Каждый класс персонажей обладает уникальными способностями и снаряжением, дополняя возможности других членов отряда. Совместное использование стратагем, грамотное распределение ролей и взаимовыручка — залог успеха миссии. За успешное выполнение заданий и проявленный героизм бойцы получают ценные награды и улучшения, которые можно использовать для развития своего персонажа, отряда и даже боевого корабля.
Что касается визуального ряда, то Helldivers 2 погружает в мрачную и беспощадную атмосферу далёкого будущего. Детализированные модели персонажей, инопланетных существ и окружения, кинематографичные эффекты и реалистичная физика создают ощущение масштабности происходящего. Сражения на экране выглядят кроваво и брутально: разлетающиеся части тел врагов, брызги крови, разрушаемость обстановки — всё это передаёт беспощадность и хаос войны.
Стоп, а разве привязку к PSN не отменили у этой игры? Я помню тут была новость, где игроки ликовали и радовались, что переубедили Сони. А сейчас смотрю, игра не доступна в Казахском регионе. И онлайн смешной 25k, вместо 200-300 тысячь, как было долгое время после релиза))
Отменить то отменили, но заблокировали игру для регионов без Пи-Сю-На. Там даже Японии в списке разрешенных нет и некоторых стран Прибалтики. А все почему? Потому что Сони контора, правильно, Три-Два-Расов.
Читаки уже как 2 месяца с ним гоняют :DDDD WAKE UP NEO!
Бесполезный мех из первой части, если на тебя выскочит бронированный враг, пользы от него не будет вообще никакой
За то он полезен для зачистки мелких врагов, летунов тоже.
если ты не против, пока тебя бьёт бронированный враг, то да, очень полезен