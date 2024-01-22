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Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.2 808 оценок

Слух: в разработке находится ремейк Deus Ex на Unreal Engine 5

Gutsz
Новости

Культовая серия киберпанк экшенов Deus Ex поставлена на паузу. Последняя часть этой франшизы вышла еще в 2016 году и была не слишком финансово успешной, несмотря на положительные отзывы. И вот спустя почти восемь лет отсутствия новостей, в сети активно распространились слухи о возрождении. Сообщается, что в разработке уже какое-то время находится полноценный ремейк оригинальной Deus Ex на базе движка Unreal Engine 5.

Автором слуха выступил анонимный источник с форума 4chan, поэтому его стоит воспринимать с большей долей скептицизма. Если верить сообщениям инсайдера, ремейком Deus Ex занимаются создатели двух предыдущих частей серии — Eidos Montreal. Команде пришлось пересмотреть подход к игре про Адама Дженсена и вернуться к истокам франшизы.

Ремейк Deus Ex создается на последней версии Unreal Engine 5. Когда ждать релиз или хотя бы анонс, не сообщается, однако известно, что разработка находится на том этапе, когда игру уже можно анонсировать, и у авторов есть, что показывать. Возможно, первые официальные новости по игре появятся уже этим летом.

22
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
RPG fan of games

Давно пора сделать ремейк, главное с ним не обложаться и хорошие продажи точно будут.

9
darkMarshall

Дженсен заслуживает финальной части) ремейк классики сейчас не упёрся совсем

7
bysaturn

Да они даже не дочинили последнюю часть

5
MythicalTiernan

В современных реалиях у него есть все шансы кануть в историю, так же, как и серия Dishonored, либо последняя часть самой Deus Ex, слишком сложный геймплей для современного поколения казуалов, а на одних хардкорщиках игру не окупишь.

4
SpaceyTurkey

Хотя, казалось бы, что в этих играх сложного?

1
MythicalTiernan SpaceyTurkey

По сути надо добавить супер низкий уровень сложности, что бы при ее выборе людям стрелками на пол экрана показывалось куда надо идти и что делать.

-2
Denton451

Ничего там сложного нет абсолютно, разве что не все тонкости сюжета поймут.

0
Pravdarub

Хз. Что там сложного. Сложность пропадает когда понимаешь что всегда есть самый простой вариант решения проблемы.

0
SpaceyTurkey MythicalTiernan

Куда проще-то? )

0
iRisine

по мне самые лучшие это с Адамом Дженсеном Deus Ex: Mankind Divided и Deus Ex: Human Revolution.

3
SurrealIdan

Отличная новость.

1
Rorschach93

вряд-ли будут делать, после перезапуска то, старые Деусы и с Хуман Революшн начиная разные игры по сути.

0
MunchkiN 616

эпоха ремейков и обратной совмести потому что.

0
GraF68ru

ага, если их не эмбрейснут, как кучу других разрабов от этих недоиздателей.

0
Zlobin_Evgeny

хотелось бы новую часть а не ремейк

0
Dimitry Arsenev

Хорошо круто, молодцы. Играть не буду.

0
Rolento

Судя по картинке лучше пусть не трогают)

0
Exies27

Вот это очень интересно.

0
Eclair_93

Не трогайте святое, испохабите, от оригинальной игры будет чуть меньше чем нихрена...

-3