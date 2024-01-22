Слух: в разработке находится ремейк Deus Ex на Unreal Engine 5

Культовая серия киберпанк экшенов Deus Ex поставлена на паузу. Последняя часть этой франшизы вышла еще в 2016 году и была не слишком финансово успешной, несмотря на положительные отзывы. И вот спустя почти восемь лет отсутствия новостей, в сети активно распространились слухи о возрождении. Сообщается, что в разработке уже какое-то время находится полноценный ремейк оригинальной Deus Ex на базе движка Unreal Engine 5.

Автором слуха выступил анонимный источник с форума 4chan, поэтому его стоит воспринимать с большей долей скептицизма. Если верить сообщениям инсайдера, ремейком Deus Ex занимаются создатели двух предыдущих частей серии — Eidos Montreal. Команде пришлось пересмотреть подход к игре про Адама Дженсена и вернуться к истокам франшизы.

Ремейк Deus Ex создается на последней версии Unreal Engine 5. Когда ждать релиз или хотя бы анонс, не сообщается, однако известно, что разработка находится на том этапе, когда игру уже можно анонсировать, и у авторов есть, что показывать. Возможно, первые официальные новости по игре появятся уже этим летом.