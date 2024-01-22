Слух: в разработке находится ремейк Deus Ex на Unreal Engine 5

Культовая серия киберпанк экшенов Deus Ex поставлена на паузу. Последняя часть этой франшизы вышла еще в 2016 году и была не слишком финансово успешной, несмотря на положительные отзывы. И вот спустя почти восемь лет отсутствия новостей, в сети активно распространились слухи о возрождении. Сообщается, что в разработке уже какое-то время находится полноценный ремейк оригинальной Deus Ex на базе движка Unreal Engine 5.
Автором слуха выступил анонимный источник с форума 4chan, поэтому его стоит воспринимать с большей долей скептицизма. Если верить сообщениям инсайдера, ремейком Deus Ex занимаются создатели двух предыдущих частей серии — Eidos Montreal. Команде пришлось пересмотреть подход к игре про Адама Дженсена и вернуться к истокам франшизы.
Ремейк Deus Ex создается на последней версии Unreal Engine 5. Когда ждать релиз или хотя бы анонс, не сообщается, однако известно, что разработка находится на том этапе, когда игру уже можно анонсировать, и у авторов есть, что показывать. Возможно, первые официальные новости по игре появятся уже этим летом.
Давно пора сделать ремейк, главное с ним не обложаться и хорошие продажи точно будут.
Дженсен заслуживает финальной части) ремейк классики сейчас не упёрся совсем
Да они даже не дочинили последнюю часть
В современных реалиях у него есть все шансы кануть в историю, так же, как и серия Dishonored, либо последняя часть самой Deus Ex, слишком сложный геймплей для современного поколения казуалов, а на одних хардкорщиках игру не окупишь.
Хотя, казалось бы, что в этих играх сложного?
По сути надо добавить супер низкий уровень сложности, что бы при ее выборе людям стрелками на пол экрана показывалось куда надо идти и что делать.
Ничего там сложного нет абсолютно, разве что не все тонкости сюжета поймут.
Хз. Что там сложного. Сложность пропадает когда понимаешь что всегда есть самый простой вариант решения проблемы.
Куда проще-то? )
по мне самые лучшие это с Адамом Дженсеном Deus Ex: Mankind Divided и Deus Ex: Human Revolution.
Отличная новость.
вряд-ли будут делать, после перезапуска то, старые Деусы и с Хуман Революшн начиная разные игры по сути.
эпоха ремейков и обратной совмести потому что.
ага, если их не эмбрейснут, как кучу других разрабов от этих недоиздателей.
хотелось бы новую часть а не ремейк
Хорошо круто, молодцы. Играть не буду.
Судя по картинке лучше пусть не трогают)
Вот это очень интересно.
Не трогайте святое, испохабите, от оригинальной игры будет чуть меньше чем нихрена...