"Я им покажу": Уоррен Спектор создал Deus Ex из обиды на разработчиков Thief ©

Deus Ex стала очень важной франшизой в игровом мире, дав основу для многих игр, вышедших в будущем. Однако у этой серии есть несколько любопытная связь с Thief.

Уоррен Спектор, создатель Deus Ex, некоторое время работал в студии Looking Glass, ответственной за франшизу Thief. Проходя один из уровней игры, Спектор вспоминает, что у него возникли проблемы с прохождением и он спросил у своих товарищей, как пройти его, сражаясь с врагами. В ответ на совет Спектора команда сказала, что если бы они могли сражаться с врагами, то это свело бы на нет смысл возможности прокрасться мимо них.

По словам Спектора, именно это отличало его от других, и когда его уволили из студии, он решил создать игру, в которой игрок мог бы сам выбирать, как ему удобнее играть. Цель заключалась в том, чтобы позволить игрокам решать проблемы так, как они хотят. При этом он стремился избежать сравнения с такими франшизами, как Thief и ролевые игры BioWare.

В то время я думал: "Я им покажу. Я сделаю игру, в которой вы сами сможете решить, сражаться или проскочить мимо любой проблемы".



[Нам хотелось дать] игрокам выбор, как решать проблемы. Игру нужно было сделать умной и креативной для игроков, а не для нас, разработчиков.



Если бы люди... сравнивали нас со стелсом Thief, мы были бы мертвы; если бы они сравнивали наши элементы RPG с последними разработками BioWare, мы были бы мертвы. Но если бы мы могли заставить [игрока] решать, как ему играть, делать все, что он хочет, мы могли бы править миром".

К счастью, Спектору удалось достичь своей цели, создав игру, которую многие геймеры помнят до сих пор. Deus Ex вышла в 2000 г. и получила признание критиков и была названа одной из лучших игр всех времен. Это была единственная игра в серии с его полным участием (он был консультантом в работе над Deus Ex: Invisible War 2003 года), поскольку, по его признанию, он "не очень любит сиквелы".

Несмотря на то, что Спектор испытывал гордость за свой успех и считал его "определенно высокой точкой" в своей карьере, он считает, что первый Deus Ex - это игра, которая не могла бы быть сделана сегодня.

В то время это была научная фантастика, и люди воспринимали ее именно так. Многие воспринимали ее как документальный фильм. [...] А сейчас идея о том, что игры должны расширять возможности игроков и давать им возможность рассказывать свои собственные истории? Я всегда буду это делать. Но мир и повествование? Нет.