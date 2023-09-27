"Я им покажу": Уоррен Спектор создал Deus Ex из обиды на разработчиков Thief

Deus Ex стала очень важной франшизой в игровом мире, дав основу для многих игр, вышедших в будущем. Однако у этой серии есть несколько любопытная связь с Thief.
Уоррен Спектор, создатель Deus Ex, некоторое время работал в студии Looking Glass, ответственной за франшизу Thief. Проходя один из уровней игры, Спектор вспоминает, что у него возникли проблемы с прохождением и он спросил у своих товарищей, как пройти его, сражаясь с врагами. В ответ на совет Спектора команда сказала, что если бы они могли сражаться с врагами, то это свело бы на нет смысл возможности прокрасться мимо них.
По словам Спектора, именно это отличало его от других, и когда его уволили из студии, он решил создать игру, в которой игрок мог бы сам выбирать, как ему удобнее играть. Цель заключалась в том, чтобы позволить игрокам решать проблемы так, как они хотят. При этом он стремился избежать сравнения с такими франшизами, как Thief и ролевые игры BioWare.
В то время я думал: "Я им покажу. Я сделаю игру, в которой вы сами сможете решить, сражаться или проскочить мимо любой проблемы".
[Нам хотелось дать] игрокам выбор, как решать проблемы. Игру нужно было сделать умной и креативной для игроков, а не для нас, разработчиков.
Если бы люди... сравнивали нас со стелсом Thief, мы были бы мертвы; если бы они сравнивали наши элементы RPG с последними разработками BioWare, мы были бы мертвы. Но если бы мы могли заставить [игрока] решать, как ему играть, делать все, что он хочет, мы могли бы править миром".
К счастью, Спектору удалось достичь своей цели, создав игру, которую многие геймеры помнят до сих пор. Deus Ex вышла в 2000 г. и получила признание критиков и была названа одной из лучших игр всех времен. Это была единственная игра в серии с его полным участием (он был консультантом в работе над Deus Ex: Invisible War 2003 года), поскольку, по его признанию, он "не очень любит сиквелы".
Несмотря на то, что Спектор испытывал гордость за свой успех и считал его "определенно высокой точкой" в своей карьере, он считает, что первый Deus Ex - это игра, которая не могла бы быть сделана сегодня.
В то время это была научная фантастика, и люди воспринимали ее именно так. Многие воспринимали ее как документальный фильм. [...] А сейчас идея о том, что игры должны расширять возможности игроков и давать им возможность рассказывать свои собственные истории? Я всегда буду это делать. Но мир и повествование? Нет.
Вот какой игре нужен качественный ремейк.
так и не прошёл я первый деус екс в 2000 году, не понял ее совсем
Тоже не понял игры на момент ее выхода, хотя тогда же первого Хитмана прошел несколько раз, как бы вроде жанры похожи.
Значительная часть игроков просто не поняла как в это играть, так как этот "выбор" тоже связан с механикой стелс. Уверен, что многие удалили игру в самом начале прохождения, когда у них просто заканчивались патроны.
И получилось круто. К сожалению мой айкью слишком низкий, что бы было найти несколько решений для каждой миссии.