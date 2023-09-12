Релиз консольных версий Devil Engine: Complete Edition отложен до ноября ©

Ранее издательство Beep Japan намеревалось выпустить ураганный боевик с боковой прокруткой Devil Engine: Complete Edition для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 12 октября, но, как теперь выяснилось, этим планам не суждено сбыться. Сегодня разработчики сообщили о том, что релиз игры, по неназванным причинам, перенесен на 9 ноября.

Devil Engine: Complete Edition включает как базовую игру, так и расширение Devil Engine: Ignition.

Devil Engine представляет собой олдскульный shoot ‘em up с видом с боку. В качестве источников вдохновения разработчики отмечают культовые стрелялки 32-битной эры, и обещают игрокам разнообразные локации, созданный от руки пиксель-арт и будоражащий кровь саундтрек от композитора Хякутароу Цукумо, призванный подчеркнуть происходящий на экране хаос.

Devil Engine дебютировала на PC (через Steam) 21 февраля 2019 года.