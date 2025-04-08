Vampire Survivors, но под тяжелый металл - дебютный трейлер Devil Jam

Студия Rogueside представила Devil Jam — новую игру в стиле Vampire Survivors, но под тяжелый металл с нарисованной от руки графикой, динамичными ритмичными боями и безумной атмосферой ада. Проект выйдет на ПК (Steam) в третьем квартале 2025 года, а на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch появится позже.

По сюжету, вы играете за неудачливого музыканта, случайно продавшего душу Дьяволу в обмен на концерт в аду. Теперь, вооружённый адской гитарой, вы должны пробиваться через толпы демонических фанатов, яростных соперников и жутких боссов, чтобы стать новым легендарным металлистом, победив саму Смерть.

Игра сочетает автоатаку в ритме музыки, оригинальную 12-слотовую систему инвентаря и огромные возможности для сборок — более 4,93 квадриллиона комбинаций! Уникальный визуальный стиль и полуслучайно генерируемый мир обещают сделать каждый забег по-настоящему дьявольским шоу.