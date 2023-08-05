Брутальный Данте из Devil May Cry 3: Dante's Awakening представлен в виде скульптуры ©

Серия слэшеров Devil May Cry имеет очень продолжительную историю существования. Самая первая часть появилась ещё в далёком 2001 году, а пятая - в 2019. Одним из наиболее знаковых персонажей серии (да и вообще японских экшенов) является Данте - охотник на демонов. Компания Prime 1 Studio решила вспомнить молодые годы героя, показав его образ из Devil May Cry 3: Dante's Awakening в виде статуи.

Данте гордо стоит на высоте 26 дюймов, культовые длинные белые волосы каскадом спадают на его лицо и контрастируют с блестящими, пронзительными глазами. Лицо отражает беззаботное и дерзкое выражение. Молодой охотник на демонов демонстрирует нам свое мускулистое телосложение и держит в руках пистолеты Ebony и Ivory, готовые в любой момент выпустить шквал пуль. К его спине привязано верное оружие, массивный магический клинок, известный как Rebellion. Тёмно-малиновое пальто эффектно развевается, придавая статуе изюминку, текстура и оттенок доведены до совершенства, каждая молния и стежок выполнены с высочайшим мастерством. У ног Данте лежат окровавленные останки какого-то бедного демона, который встретил свою судьбу.

Стоимость обычной фигуры на официальном сайте составляет 999 долларов, а премиальной - 1 199 долларов.