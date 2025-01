Netflix представил опенинг аниме-сериала Devil May Cry

Netflix показал вступительную заставку к аниме-адаптации Devil May Cry, режиссёром которой выступил продюсер Castlevania Ади Шанкар. Релиз состоится 3 апреля.

Неожиданным, смелым и невероятно подходящим выбором стало то, что аниме Devil May Cry откроется песней «Rollin’» группы Limp Bizkit, ставшей хитом с альбома 2000 года Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.

В своём посте в социальных сетях Шанкар рассказал о выборе музыки для шоу, отметив, что его вселенная DMC «занимает место в мире конца 90-х — начала 2000-х годов, в эпоху PS2. Действие происходит не в наше время. Действие происходит в моих воспоминаниях о мире до и после 11 сентября. Мой выбор музыки отражает это. В моем сериале представлены хиты той эпохи и лучшие музыкальные хиты франшизы DMC, переосмысленные [дуэтом synthwave Power Glove] ”. Power Glove написали музыку для Far Cry 3: Blood Dragon, послужив источником вдохновения для серии Шанкара.

Шанкар отметил, что каждый сезон Devil May Cry будет «ощущаться по-разному, как и каждая игра. Это означает, что в каждом сезоне будет своя музыкальная тема и совершенно другой дизайн обложки». Он предупредил: «Вы не готовы к этому саундтреку».