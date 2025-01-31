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Devil May Cry 5 08.03.2019
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.7 2 032 оценки

Netflix представил опенинг аниме-сериала Devil May Cry

Simple Jack
Новости

Netflix показал вступительную заставку к аниме-адаптации Devil May Cry, режиссёром которой выступил продюсер Castlevania Ади Шанкар. Релиз состоится 3 апреля.

Неожиданным, смелым и невероятно подходящим выбором стало то, что аниме Devil May Cry откроется песней «Rollin’» группы Limp Bizkit, ставшей хитом с альбома 2000 года Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.

В своём посте в социальных сетях Шанкар рассказал о выборе музыки для шоу, отметив, что его вселенная DMC «занимает место в мире конца 90-х — начала 2000-х годов, в эпоху PS2. Действие происходит не в наше время. Действие происходит в моих воспоминаниях о мире до и после 11 сентября. Мой выбор музыки отражает это. В моем сериале представлены хиты той эпохи и лучшие музыкальные хиты франшизы DMC, переосмысленные [дуэтом synthwave Power Glove] ”. Power Glove написали музыку для Far Cry 3: Blood Dragon, послужив источником вдохновения для серии Шанкара.

Шанкар отметил, что каждый сезон Devil May Cry будет «ощущаться по-разному, как и каждая игра. Это означает, что в каждом сезоне будет своя музыкальная тема и совершенно другой дизайн обложки». Он предупредил: «Вы не готовы к этому саундтреку».

-6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Не знаю как по сюжету но рисовка в старом аниме сто раз лучше! // Денис Вахрин

2
Пользователь ВКонтакте

Но зато в остальном такое. Данте ваще там какой-то дед инсайд. // Иван Марков

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

По крайней мере похож на персонажа игры а это смесь чего то с чем то. Хотя как говорится о вкусах не спорят. И этот найдет своего зрителя. // Денис Вахрин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да я не защищаю новый сериал. Мне лично почти всем старое аниме нравилось, кроме характера Данте. Он был так сильно мимо, что визуал почти не вытягивал. // Иван Марков

1
yariko ookami

Анимэ уже выходило ранее же и оно, как по мне, довольно крутое. Вот ну зачем менять то, что и так уже хорошо работало? У Дриснея чтоли переняли эту болезнь? Опять перезапуски перезапусков. Не знаю какой стиль рисовки у них будет в самом сериале, но судя по опенингу рисовка тоже довольно спорное, у ранее вышедшего было лучше.

1
Jarvis666

Но в аниме не будет "Savage!!!"))

0
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

0
Майкл Скотт

Вот лучше бы такие треки в нанешние рейсинги добавляли, а тут LB вообще не в тему

0
Пользователь ВКонтакте

Из плюсов опенинга: зумеры узнают о Limp Bizkit // Ольга Марсова

0
Гамер132

Чёт музыка так себе. Вообще не подходит под стиль игры, по которому создано это аниме

-1
Exies27

Выглядит неплохо.

-2