Netflix представил опенинг аниме-сериала Devil May Cry

Netflix показал вступительную заставку к аниме-адаптации Devil May Cry, режиссёром которой выступил продюсер Castlevania Ади Шанкар. Релиз состоится 3 апреля.
Неожиданным, смелым и невероятно подходящим выбором стало то, что аниме Devil May Cry откроется песней «Rollin’» группы Limp Bizkit, ставшей хитом с альбома 2000 года Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
В своём посте в социальных сетях Шанкар рассказал о выборе музыки для шоу, отметив, что его вселенная DMC «занимает место в мире конца 90-х — начала 2000-х годов, в эпоху PS2. Действие происходит не в наше время. Действие происходит в моих воспоминаниях о мире до и после 11 сентября. Мой выбор музыки отражает это. В моем сериале представлены хиты той эпохи и лучшие музыкальные хиты франшизы DMC, переосмысленные [дуэтом synthwave Power Glove] ”. Power Glove написали музыку для Far Cry 3: Blood Dragon, послужив источником вдохновения для серии Шанкара.
Шанкар отметил, что каждый сезон Devil May Cry будет «ощущаться по-разному, как и каждая игра. Это означает, что в каждом сезоне будет своя музыкальная тема и совершенно другой дизайн обложки». Он предупредил: «Вы не готовы к этому саундтреку».
Не знаю как по сюжету но рисовка в старом аниме сто раз лучше! // Денис Вахрин
Но зато в остальном такое. Данте ваще там какой-то дед инсайд. // Иван Марков
По крайней мере похож на персонажа игры а это смесь чего то с чем то. Хотя как говорится о вкусах не спорят. И этот найдет своего зрителя. // Денис Вахрин
Да я не защищаю новый сериал. Мне лично почти всем старое аниме нравилось, кроме характера Данте. Он был так сильно мимо, что визуал почти не вытягивал. // Иван Марков
Анимэ уже выходило ранее же и оно, как по мне, довольно крутое. Вот ну зачем менять то, что и так уже хорошо работало? У Дриснея чтоли переняли эту болезнь? Опять перезапуски перезапусков. Не знаю какой стиль рисовки у них будет в самом сериале, но судя по опенингу рисовка тоже довольно спорное, у ранее вышедшего было лучше.
Но в аниме не будет "Savage!!!"))
// Джейсин Джейсинов
Вот лучше бы такие треки в нанешние рейсинги добавляли, а тут LB вообще не в тему
Из плюсов опенинга: зумеры узнают о Limp Bizkit // Ольга Марсова
Чёт музыка так себе. Вообще не подходит под стиль игры, по которому создано это аниме
Выглядит неплохо.