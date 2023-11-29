Демоверсия ремейка Diablo 2 на Unreal Engine 5 доступна для скачивания

Ролевая игра, являющаяся продолжением Diablo, вышедшей в 1996 году. Diablo 2 предлагает игрокам отправиться в путешествие по миру Санктуарии, где они должны сразиться с силами зла, возглавляемыми самим Диабло — повелителем ужаса.

Игра состоит из четырёх актов, каждый из которых обладает уникальными локациями, персонажами и боссами. Игрок может выбрать один из семи классов героев: амазонка, варвар, некромант, паладин, волшебница, друид или ассасин (два последних класса добавлены в дополнении Lord of Destruction). Каждый класс имеет свои сильные и слабые стороны, а также свой набор умений, которые можно развивать по мере повышения уровня. Игрок также может настраивать своего героя с помощью различного оружия, брони, ювелирных изделий и других предметов, которые он находит или покупает во время прохождения.

Diablo 2 имеет несколько режимов сложности: нормальный, кошмарный и адский. С каждым режимом сложности противники становятся сильнее и опаснее, но и награды за их убийство становятся лучше. Игра также поддерживает многопользовательский режим через интернет или локальную сеть, где игроки могут объединяться в группы для совместного прохождения игры или сражаться друг против друга на PvP-аренах.