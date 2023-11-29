Демоверсия ремейка Diablo 2 на Unreal Engine 5 доступна для скачивания

Художник по 3D-среде Михал Ваврух выпустил демо-версию своего ремейка Diablo 2 на Unreal Engine 5. Эта игровая демо-версия Diablo 2 на Unreal Engine 5, которая позволяет вам исследовать одну из локаций.
Для этой технической демонстрации Diablo 2 художник воссоздал среду Durance of Hate в Unreal Engine 5. И да, в демо используются преимущества как Nanite, так и Lumen. Вы можете скачать демо бесплатно прямо с нашего сайта. Ваврух заявил, что минимально необходимым графическим процессором является NVIDIA GeForce GTX1060.
Ниже вы можете найти демонстрационное видео фанатского ремейка Diablo 2. Помимо прочего, в видео есть множество сцен сравнения оригинальной версии и ремейка UE5. Как вы увидите, ремейк UE5 остается верным оригинальной игре.
Это даже не демо, а просто одна локация в духе Диабло и только.
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Классика.
а Михаил не боится, что ему повестка в суд придет?
От кого ? От Близардов ? ) Ты не думал чем это может в принципе обернуться )) , я пот подумал , моё мнение не чем ) но лайк поставил ) ..
UPD Я тут пересмотрел, интеллектуальных прав вроде не нарушено , не где не написано что это Diablo в целом )).. даже персонажа нет ) ... ну а Патента на локации и шрифты у Близов думаю что нету ) а доказать это сможет любой грамотный юрист )