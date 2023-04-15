Для Project Diablo 2 скоро выйдет новый сезон Revelation ©

Наряду с Median XL, Project Diablo 2 - это самая большая, самая популярная и просто лучшая из всех возможных модификация для Diablo 2. Он обогащен сетевыми возможностями, настоящим эндгеймом (как в Path of Exile), новыми локациями, групповыми подземельями, новыми предметами, навыками, расширенной прогрессией персонажа и многим другим.

И в конце этого месяца стартует новый сезон/дополнение под названием Revelation.

Релиз запланирован на 28 апреля, но уже сегодня - 15 апреля - пользователи могут принять участие в закрытой бете и первыми оценить новые возможности игры.

А их будет немало: в Revelation появятся новые графические опции, HD-мини-карта, изменения в основных навыках, новые помощники, еще более сложные испытания в эндгейме, новые статы (например, Сопротивление проклятию), новые мировые активности и целый ряд геймплейных улучшений.

О новых возможностях, подтвержденных на данный момент, вы можете прочитать здесь.

Для запуска Project Diablo 2 вам понадобится Diablo 2 с дополнением Lord of Destruction. Кроме того, все это совершенно бесплатно и без какого-либо P2W.