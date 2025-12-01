Состоялся релиз 12 сезона модификации Project Diablo 2 под названием Suffering

Команда энтузиастов, отвечающая за поддержку и развитие популярной модификации Project Diablo 2, официально запустила двенадцатый сезон, получивший подзаголовок Suffering. Этот фанатский проект уже 5 лет продолжает совершенствовать классическую Action RPG от студии Blizzard, внедряя в нее современные механики, эндгейм-контент и улучшения качества жизни, вдохновленные жанровыми аналогами вроде Path of Exile.

Одним из центральных нововведений сезона стало появление уникальной карты The City of Ureh. Особенностью данной локации является измененная система добычи, благодаря которой монстры оставляют после себя предметы с уже открытыми гнездами, а убийство финального босса гарантирует получение уникальной экипировки с сокетами. Разработчики также уделили внимание балансу классов и боевой системе. Серьезной переработке подвергся дальний бой: стрелы и болты теперь обладают собственными характеристиками и могут иметь гнезда для камней или рун. Изменения коснулись и магических способностей, например, заклинание Blizzard стало наносить более предсказуемый урон, а навык Exploding Shot получил новую механику распространения взрывов.

В честь 5 годовщины проекта авторы добавили в игру крайне редкие косметические вариации уникальных предметов, которые призваны разнообразить внешний вид героев. Важным улучшением интерфейса стало внедрение строки поиска в тайнике, позволяющей находить нужные вещи по текстовому описанию сразу во всех вкладках. Кроме того, система фильтрации лута теперь поддерживает звуковые оповещения при выпадении ценных предметов, что упрощает навигацию в гуще сражения. Обновление уже доступно для скачивания, но для запуска модификации пользователям по-прежнему требуются копии оригинальной Diablo 2 и дополнения Lord of Destruction.