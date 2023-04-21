Четвертый сезон Diablo 2: Resurrected выйдет раньше, чем ожидалось ©

Blizzard объявила дату начала четвертого сезона Diablo 2 Resurrected - и она гораздо раньше, чем ожидалось. Следующий сезон лестницы начнется всего через пару недель, а это значит, что у игроков, наслаждающихся третьим сезоном Diablo 2 Resurrected, осталось меньше времени, чем они ожидали.

Четвертый сезон Diablo 2 Resurrected начнется 4 мая. Как обычно, с самого начала будет запущена лестничная гонка, в которой игроки смогут соревноваться, кто первым достигнет 99-го уровня. Однако это означает, что третий сезон Diablo 2 Resurrected закончится незадолго до этого - то есть у вас будет меньше двух недель до завершения текущей лестницы.

Это также означает, что к моменту окончания третьего сезона Diablo 2 Resurrected он продлится чуть больше двух месяцев, что делает его самым коротким сезоном. Для сравнения, первый сезон Diablo 2 Resurrected длился чуть более пяти месяцев, а второй - чуть более четырех. Это позволит избежать каких-либо серьезных столкновений с запуском Diablo 4.