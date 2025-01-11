34 сезон Diablo 3: "Зов света" начнется 24 января

Санктуарий взывает к вам с просьбой о помощи в 34-м сезоне «Зов Света». С 17:00 PST/CET/KST 24 января нефалемы смогут воспользоваться усилениями в теме сезона «Зов Света», впервые появившимися в 27-м сезоне. Читайте дальше, если хотите узнать больше о новинках. Также стоит упомянуть, что 33-й сезон завершится 19 января.

Тема сезона

Чтобы получить преимущество в нескончаемой войне между светом и тьмой, ангелы Небес отправили в Санктуарий частицу своей праведной силы. Находчивые нефалемы, стремящиеся обрести могущество, смогут пройти их испытание и придать идеальную неземную форму символу своих моральных принципов. Какой именно небесной силой будут обладать божественные артефакты — неизвестно. Ответ на эту загадку ждет вас на поле боя. Вперед, нефалемы!

В 34-м сезоне вернется тема «Зов Света». Доблестные нефалемы смогут получить новый тип расходуемых предметов — ангельские тигли, которые позволяют освятить любой легендарный предмет экипировки, чтобы придать ему одно из трех новых свойств, зависящих от класса. Свойство будет выбрано случайным образом. Ангельские тигли позволили нам подчеркнуть сильные стороны и уникальные возможности каждого класса. Ничто не может сравниться с неземным великолепием светлых Небес — мы хотели дать игрокам возможность опробовать чистую силу самой обители ангелов.

Сезонные декоративные награды

В 34-м сезоне вернутся награды, впервые появившиеся в 10-м сезоне. Помимо шлема и наплечников из эксклюзивного комплекта завоевателя, игроки смогут заработать рамки для портретов в стиле черного камня души, а также флаг «Хранитель знаний» для настоящих мудрецов, который впервые появился в игре в 10-м сезоне.

Мы также понимаем, что участникам прошлых сезонов хочется и чего-то новенького. В качестве наград за полное прохождение сезонного похода, впервые введенных в 17-м сезоне, игроки смогут получить два декоративных предмета. Пройдите испытания вместе с тенями нефалемов и выполните поход хранителя 34-го сезона, чтобы получить питомца «Книга Каина» и рамку для портрета «Утерянная цивилизация».

Награды сезонного похода

Если вы добросовестно уничтожали демонов и каждый раз выполняли все задачи завоевателя в сезонном походе, то у вас, вероятно, уже есть несколько дополнительных вкладок тайника. Если же нет, знайте: вы можете открывать одну дополнительную вкладку за сезон, выполняя все задачи завоевателя, вплоть до пяти вкладок:

Хранитель Санктуария: пройдите портал героем 70-го уровня на уровне сложности «Истязание XIII» менее чем за 5 минут.

Идеальный самоцвет: увеличьте уровень трех легендарных самоцветов до 55-го.

Я всегда побеждаю: выполните 2 завоевания за сезон.

Жизнь продолжается: убейте Магду менее чем за 15 секунд героем 70-го уровня на уровне сложности «Истязание XIII».

Деньги — не вопрос: убейте Алчность на уровне сложности «Истязание XIII». Алчные гоблины, встреченные вне нефалемских порталов, иногда открывают путь в царство своей госпожи — Сокровищницу.

Новая вершина: дойдите до великого портала 60-го уровня в одиночку. Камень великого портала можно получить при убийстве стража нефалемского портала.

Мощное усиление: используйте куб Канаи для инкрустации древнего легендарного предмета самоцветом 50-го уровня или более высокого.

Кубическое превращение: перекуйте легендарный предмет с помощью куба Канаи.

Сезонные завоевания

Сезонные завоевания — это дополнительные задачи, которые можно выполнить в ходе сезонного похода. Чтобы получить все декоративные награды, нужно выполнить хотя бы три из перечисленных ниже завоеваний. Список испытаний, доступных в 34-м сезоне, включает:

«Спринтер» и «Наперегонки», для которых вам придется пройти с 1-го по 5-й акты на максимальном уровне менее, чем за час.

А если вы любите быстро бегать и сражаться одновременно, вам наверняка понравятся испытания «Режим босса» и «Сквозь миры».

Также состоится возвращение испытаний «Сверкающий гранями день» и «Я не могу остановиться» для тех, кто предпочитает повышать уровень легендарных самоцветов.

И наконец, если вам не терпится продемонстрировать свое владение различными классовыми комплектами, для вас вернутся испытания «Годы войны» и «Династия», а также «Повелители Вселенной» и «Мастера комплектов». Желаем удачи!

Дар Хедрига

Наконец, следует сказать, что вновь сменились классовые комплекты предметов из даров Хедрига, которые можно получить, завершая определенные главы сезонного похода. Ниже приведен список всех доступных комплектов, а также условия получения для тех, кто раньше не участвовал в сезонах.

За успешное прохождение 2-й, 3-й и 4-й главы сезонного похода вы получите в сумме три дара Хедрига. Каждый дар содержит несколько предметов из комплекта для определенного класса. В каждом сезоне игроки смогут получить не более одного комплекта в героическом и обычном режиме, так что выбирайте мудро!

То, какие именно предметы из комплекта вы получите, зависит от класса персонажа, открывшего дары. Чтобы собрать полный комплект предметов для того или иного класса, открывать дары должен один герой. В этом сезоне в дарах Хедрига будут содержаться новые классовые комплекты, добавленные в ходе предыдущих сезонов.

Ниже приведен список комплектов, которые можно получить в 34-м сезоне с помощью даров Хедрига.