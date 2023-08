Анонсирован 29 сезон Diablo 3, в котором появится новый режим ©

Продолжая работать над Diablo 4 исправляя ошибки и улучшая баланс, Blizzard вернулась к Diablo 3, чтобы дать ей грандиозный финал. 29-й сезон станет последним с новым контентом.

Новый сезон получивший название Visions of Enmity, будет доступен на ПТС с 15 по 29 августа, после чего он станет доступен всем игрокам.



В одиночном режиме Solo Self Found появятся совершенно отдельные сезонные таблицы лидеров. В этом режиме, вдохновленном Path of Exile и давно востребованном сообществом, игроки будут находиться в полном одиночестве, не имея возможности объединиться с другими пользователями. Более амбициозные игроки также смогут пройти его в хардкорном режиме.

Тематика сезона связана с наличием неких искажений, из-за которых в окрестностях Санктуария появляются карманные измерения, доступ к которым можно получить через Дьявольские разломы. В них скрываются могущественные враги и дополнительные нестабильности, которые могут создавать новые разломы, увеличивая, таким образом, количество добываемого лута.



У монстров появятся новые поражающие факторы, такие как Обсессиливание (создает вокруг монстра область, снижающую скорость передвижения и увеличивая перезарядку умений) и Некроз (снижает способность игрока к исцелению). Также будет введено ограничение на количество Очков Парагона: игрок не сможет выделить своему персонажу более 800 Очков Парагона (по 200 на каждую категорию). Завершают широкий спектр новых возможностей изменения в классах Крестоносца, Охотника на демонов и Шамана. Более подробно читайте на официальном сайте Diablo 3.