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Diablo 3 15.05.2012
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.7 3 575 оценок

Cобытие "Падение Тристрама" в Diablo 3 начнется 4 января

Solstice
Новости

Годовщина выхода Diablo уже на носу, а с ней и ежегодное событие «Падение Тристрама»! Эта дань уважения первой части Diablo придется по вкусу как ветеранам серии, желающим предаться ностальгии, так и новичкам, которые хотят в полной мере ощутить, какой Diablo была в прошлом.

Подробнее об особом подземелье и уникальных наградах — далее.

Помешайте сектантам

Вам предстоит пойти по следу таинственных сектантов, угрожающих всему Санктуарию. Расправьтесь с сектантами в режиме приключений и найдите подсказки, которые позволят открыть портал в прошлое, вернуться в Тристрам и вновь встретиться с ужасной темной силой, подчинившей себе город...

Исследуйте собор

Подсказки приведут вас в великолепный мир RetroVision™, в недра знакомого собора. Исследуйте их, сражаясь со знакомыми врагами и находя знаменитые предметы, — все это теперь воссоздано на движке Diablo III. А в глубинах катакомб сам Владыка Ужаса ждет встречи с отчаянным героем, который осмелится бросить ему вызов...

Найдите ценную добычу

Но и какая же игра Diablo обходится без эпической добычи! Выполняя задания в рамках события, вы сможете получить уникальные эффекты для трансмогрификации, достижения, портреты, питомцев и многое другое.

Что-то можно найти легко, но в отдельных случаях придется потрудиться — обыскать каждый укромный уголок или получить все достижения, прежде чем доберетесь до заветного трофея. Но помните, что награда ждет лишь самых смелых и дерзких искателей приключений!

Путешествие начинается...

Вас ждут эксклюзивные награды и достойные противники, но поспешите — событие ограничено по времени! Сектанты начнут прибывать в Санктуарий с 1 января в 3:00 по МСК, а портал откроется в то же самое время 4 января. Обе части события завершатся одновременно, 1 февраля, тоже в 3:00 по МСК. Спуститесь в подземелье, соберите свои трофеи и победите зло, таящееся внутри. А может быть, вам суждено погибнуть в этом мрачном месте и навсегда кануть в безвестность...

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Deowar

Надоело, почему всегда именно "Падение Тристрама"? Хоть бы раз возвышение, основание или ещё что-то, но не падение.

1
IcyBarret

оно живое?

0
Wolfenstein

а четвертая совсем упала уже ?

-2
JustA_NiceGuy

Наоборот.

-1
Solstice

На твиче печальный онлайн

-2
JustA_NiceGuy Solstice

Ночь же.

0
reygun198 JustA_NiceGuy

Ну так западники должны как раз стримить

0