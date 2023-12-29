Cобытие "Падение Тристрама" в Diablo 3 начнется 4 января

Годовщина выхода Diablo уже на носу, а с ней и ежегодное событие «Падение Тристрама»! Эта дань уважения первой части Diablo придется по вкусу как ветеранам серии, желающим предаться ностальгии, так и новичкам, которые хотят в полной мере ощутить, какой Diablo была в прошлом.



Подробнее об особом подземелье и уникальных наградах — далее.

Помешайте сектантам



Вам предстоит пойти по следу таинственных сектантов, угрожающих всему Санктуарию. Расправьтесь с сектантами в режиме приключений и найдите подсказки, которые позволят открыть портал в прошлое, вернуться в Тристрам и вновь встретиться с ужасной темной силой, подчинившей себе город...

Исследуйте собор



Подсказки приведут вас в великолепный мир RetroVision™, в недра знакомого собора. Исследуйте их, сражаясь со знакомыми врагами и находя знаменитые предметы, — все это теперь воссоздано на движке Diablo III. А в глубинах катакомб сам Владыка Ужаса ждет встречи с отчаянным героем, который осмелится бросить ему вызов...

Найдите ценную добычу



Но и какая же игра Diablo обходится без эпической добычи! Выполняя задания в рамках события, вы сможете получить уникальные эффекты для трансмогрификации, достижения, портреты, питомцев и многое другое.



Что-то можно найти легко, но в отдельных случаях придется потрудиться — обыскать каждый укромный уголок или получить все достижения, прежде чем доберетесь до заветного трофея. Но помните, что награда ждет лишь самых смелых и дерзких искателей приключений!

Путешествие начинается...



Вас ждут эксклюзивные награды и достойные противники, но поспешите — событие ограничено по времени! Сектанты начнут прибывать в Санктуарий с 1 января в 3:00 по МСК, а портал откроется в то же самое время 4 января. Обе части события завершатся одновременно, 1 февраля, тоже в 3:00 по МСК. Спуститесь в подземелье, соберите свои трофеи и победите зло, таящееся внутри. А может быть, вам суждено погибнуть в этом мрачном месте и навсегда кануть в безвестность...