Ушла эпоха: Blizzard выпустила последний патч для Diablo 3 с новым контентом для игры ©

Внимание большинства геймеров сейчас приковано к новой Diablo 4, будущее которой из-за постоянной критики игроков выглядит крайне туманным. Тем не менее разработчики из студии Blizzard Entertainment не забыли про легендарную прошлую часть и выпустили последнее обновление для неё. Diablo 3 получила патч под номером 2.7.6, который полностью завершает историю проекта, вышедшего более десяти лет назад.

Новое обновление для Diablo 3 позиционируется разработчиками как последнее и финальное. Патч 2.7.6 запускает на серверах игры 29-й сезон с добавлением нового контента. Главным его нововведением станет одиночный игровой режим Solo Self Found. В нём игроки смогут создать нового персонажа и испытать на себе все возможности финального сезона игры, с уникальными усилителями, снаряжением и эффектами.

Вместе с новым контентом патч приносит также большое количество других изменений. В этом обновлении Blizzard устранила известные ошибки на ПК и консолях, а также скорректировала баланс для всех классов. Подробнее об изменениях в 2.7.6 можно узнать на официальном сайте игры.