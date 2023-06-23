Blizzard подтверждает, что DirectStorage действительно появится в Diablo IV ©

После бета-тестирования Diablo IV в конце марта некоторые специалисты по сбору данных обнаружили явные ссылки на Microsoft DirectStorage API в игровых файлах Blizzard. Это открытие вызвало слухи о том, что Diablo IV станет второй игрой с поддержкой API после Forspoken от Luminous Productions, но Blizzard никогда не обращала внимания на эту ссылку, и в финальной версии игры не было ничего, что указывало бы на то, что эта функция была включена. Тем не менее, представитель Blizzard, наконец, ответил PC Gamer, сообщив им, что эта функция действительно появится в Diablo IV в будущем.

Microsoft DirectStorage дебютировала на консолях Xbox Series S|X как часть так называемой Xbox Velocity Architecture, комбинации аппаратного и программного обеспечения, предназначенной для «изобретения занового традиционной системы ввода-вывода» и, в конечном счете, сокращения времени загрузки. Частью DirectStorage как низкоуровневого API является обеспечение точного управления очередями ввода-вывода, оптимальной расстановки приоритетов и низкой задержки.

Microsoft практически сразу заявила, что API появится на ПК, хотя прошло довольно много времени, прежде чем это произошло. Предварительная версия для разработчиков появилась в июле 2021 года, а версия 1.0 была официально запущена на GDC 2022. Microsoft продолжила работу над API, выпустив версию 1.1 в ноябре. В этом обновлении добавлена поддержка декомпрессии на основе графического процессора, которую ждали многие разработчики.

Однако только в январе 2023 года геймеры ПК смогли, наконец, протестировать технологию с выпуском Forspoken. По сей день она остается единственной игрой для ПК, поддерживающей DirectStorage, даже после выпуска еще одной версии API (1.2) в апреле этого года.