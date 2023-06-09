Blizzard выпустила весь саундтрек Diablo IV ©

Diablo IV - это не просто игра. В ней также есть фантастический и масштабный саундтрек. И сегодня Blizzard сделала его доступным для всех. Теперь все 2,5 часа музыки, включая 47 треков, можно прослушать в видеоролике на YouTube. Их также можно слушать через Spotify, Apple Music и Deezer.

Diablo IV уже доступна для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Игра стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard еще до своего выхода, хотя у нас нет точных данных о продажах ни от разработчика, ни от Activision.

Недавно разработчики сказали, что не исключают возможности ввести популярную функцию из Diablo 2.