Diablo 4 06.06.2023
7.7 546 оценок

Blizzard выпустила весь саундтрек Diablo IV

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Procy_on
Новости

Diablo IV - это не просто игра. В ней также есть фантастический и масштабный саундтрек. И сегодня Blizzard сделала его доступным для всех. Теперь все 2,5 часа музыки, включая 47 треков, можно прослушать в видеоролике на YouTube. Их также можно слушать через Spotify, Apple Music и Deezer.

Diablo IV уже доступна для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Игра стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard еще до своего выхода, хотя у нас нет точных данных о продажах ни от разработчика, ни от Activision.

Недавно разработчики сказали, что не исключают возможности ввести популярную функцию из Diablo 2.

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