Blizzard об отсутствии в Diablo 4 желанной механики: "Никто не говорит, что она не вернется" ©

В Diablo 4 есть множество систем развития персонажа, начиная от дерева навыков и заканчивая парагонами и легендарными аспектами. Однако нет рунных слов, которые в Diablo 2 позволяли создавать действительно интересные предметы.

Еще в апреле ведущий дизайнер классов Адам Джексон не исключал возможности появления рунных слов в Diablo 4. Теперь, в ходе интервью у арт-директора Джона Мюллера и продюсера Келли Йео удалось узнать о том, есть ли будущее у рунных слов в Diablo 4.

Джон Мюллер: Поскольку у нас есть сезоны, я думаю, что шанс на это есть всегда. Руны - очень популярная функция из Diablo 2, но ввести их было довольно сложно. Однако это не значит, что они не вернутся. Мы - сервисная игра, поэтому мы все еще можем добавить то, что хотят игроки.

Так что развитие игры в течение следующих сезонов может стать шансом на возвращение рунных слов для поддержки прогрессии персонажа. Остается вопрос баланса, который будет нелегко решить, если в новой системе будут доступны уникальные механики для увеличения силы каждого класса.



Все также зависит от того, какую форму примут рунные слова. Глядя на предметы в Diablo 4, можно заметить, что разработчики не предусмотрели места для большого количества слотов для камней или рун. Возможно, будет предложена система наделения навыков новыми свойствами, как в Diablo 3, или значительная модификация парагонов.