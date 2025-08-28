Более 450 разработчиков Diablo объединились в профсоюз

В индустрии видеоигр продолжает укрепляться профсоюзное движение — свыше 450 сотрудников, работающих над франшизой Diablo в Blizzard, проголосовали за создание профсоюза.

По данным Communication Workers of America (CWA), специалисты присоединились к трём региональным организациям: CWA Local 9510 (Ирвайн, Калифорния), CWA Local 1118 (Олбани, Нью-Йорк) и CWA Local 6215 (Остин, Техас). В объединение вошли программисты, художники, дизайнеры, инженеры и сотрудники поддержки.

CWA отмечает, что это один из крупнейших «сквозных» профсоюзов в студии, принадлежащей Microsoft. Решение последовало спустя всего несколько недель после того, как в Blizzard свои права отстояли команды по развитию сюжетов и франшизы.

Разработчики признаются, что объединение стало ответом на нестабильность в игровой индустрии.

«Я вырос, играя в Diablo, и рад работать над серией, которая так много значит для меня и для игроков. Но одной страсти недостаточно, чтобы защитить нас от нестабильности. Профсоюз позволяет сосредоточиться на создании игр, а не на страхе потерять работу», — отметил инженер Skye Hoefling.

Дизайнер Райан Литтлтон добавил, что последние увольнения в Microsoft стали решающим толчком к организации:

«Никто из нас не должен жить в постоянном страхе увольнения. Профсоюз помогает бороться с переработками, давлением и ‘налогом на страсть’».

Microsoft официально признала новый профсоюз. С июля 2024 года с CWA уже объединились более 3,5 тысяч сотрудников корпорации, что отражает серьёзные изменения в сфере защиты прав работников игровой индустрии.