Diablo 4 получила награду "Выбор редакции PlayStation", но игроки просят её отдать Baldur's Gate 3

Отдел редакторов PlayStation, который состоит из журналистов и критиков, регулярно отбирает лучшие игровые релизы на консолях PS4 и PS5. На этот раз их выбор пал на мрачную фэнтезийную ролевую экшен Diablo 4 от Blizzard Entertainment, которому присвоили звание "Выбор редакции PlayStation". Пользователи положительно оценили выбор своей любимой летней игры, однако многие геймеры высказались резко против Diablo 4. По их мнению, это звание полностью заслужила пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios.
В комментариях под оригинальной публикацией PlayStation многие игроки стали активно критиковать разработчиков Diablo 4 за провальные обновления. По их мнению, в момент выхода это был действительно масштабный и увлекательный ролевой экшен с некоторыми проблемами. Студия Blizzard вместо того, чтобы решать их, только ухудшала игровой процесс и портила систему прокачки. Геймеры считают, что Diablo 4 не заслуживает звания "Выбор редакции" или других наград, пока авторы игры действительно не начнут прислушиваться к игрокам и выполнять свои обещания.
Вместо Diablo 4 звание предлагают передать другому летнему хиту — Baldur's Gate 3. И хотя официально игра еще не вышла на консолях PlayStation, геймеры заочно называют её лучшим летним релизом и главным RPG-хитом на PS5 за несколько лет.
Baldur's Gate 3 доберется до консолей PS5 только 6 сентября.
Даже если бы не было бг3, д4 то что забыла в этой номинаци? Что за безбожники голосовали за неё?
Если не смотреть на БГ3 то из сортов 💩 кто-то лучше есть за лето? Может только Ремнант 2.
На безрыбье.. чтобы место не пустовало.
Купили награду и все. Мне вроде как зашла д4, но она точно никаких наград не заслуживает
Последняя финалка всё же получше диабло 4 будет.Ещё есть Trepang2 и Aliens: Dark Descent,год довольно богат на игры.
Финалочка так незаметно вышла что я про нее забыл.
Baldur's Gate 3 вышел на PlayStation?
При всём неуважении к играм нынешним Blizzard:
Я правильно понимаю, что люди требуют, чтобы лучшей летней игрой на PlayStation назначили игру, которая ещё не вышла на PlayStation и выйдет осенью?
Именно!
Я как фанат Диабло и свидетель Диабло 1 , задаюсь только одним вопросом, причём тут Диабло в этой номинации. Д2 это лучшое что было. Играю в д4, ждал 10 лет. Компания не успев начаться закончилась, 10 лет делать игру с сюжетом в котором ролики дляться дольше чем само прохождение ( с учётом что их почти нет) сезон только ради сердец, а после сезона без сердец игра вообще уйдёт в уныние. 10 мать его лет лепили это...
"Лучшая игра!", "Не понимаю, чего хейтят!", "А мне понравилось!" и другие мнения от любителей диабло начиная с 3 части.
Отдел редакторов PlayStation долго принимал решение, но после третьего чемодана выбор победителя в номинации был единогласным)))
ПС: А по-сути, как только BG3 выйдет на PS, тогда и получит свою награду.
Правильно
Врата Балды 3 круче
Поиском ничего про это не находит. Где кетчуп, Лебовски?
Современная близзард ничего не заслуживают. Действительно я бы отдал эту награду Балдуру.
Да все награды почти куплены, игру года точно получит мусорный TotK, РПГ года тоже под вопросом.
Этот год богат на крупные игры и даже хорошие игры. Если старфилд не обосенькается то считай 3 крупных игры зельда, балдур и старфилд
Diablo 4 серьезно? Они и мизинца BG3 не стоит.
Извините, но этот ваш Baldur уже в одном месте чешет, дайте дорогу и Diablo)
Если только дорогу в сортир=)
*звуки расстроеного желудка*
Хз че d4 всё захейтили. Прошёл не плохой сингл и забыл до следующей игры.
Вот именно что прошел и забыл. От 4 части ждали куда большего.
Ну дык и остальные так же. Как новая часть выходит перепрхожу всё серию и забиваю до выхода новой. А вы оптимист от близзард что то ждать.
Да ни о чем, в том и дело. В двойку вернуться хотелось, попробовать то и это,а четверка пропитана духом "я отниму твое время". Игра просто утомляет. Почему торговцы в городе раскиданы как можно дальше друг от друга? Почему столько странных аффиксов на шмоте? Почему лошадь бесполезна? Почему косметика важнее чем починка игры для разрабов? Что вообще за дичь с инвентарем? И еще много других вопросов без ответа. Меня сильнее всего разочаровал сюжет. Инарий просто слит. Лилит просто непонятно чем кончилась. И открытый конец, ведь надо долбить ДЛЦ и стричь бабло.
А трёшка была не такой же? Да и Д2 тоже, просто она попала в такой временной промежуток, когда зарождались легенды, а потом "уже не то, раньше трава была зеленее".
После тройки я от близард уже ничего не ждал.
Кукуха уже едет у некоторых со своим BG3. Невыносимо уже.
Не имею ничего против игры. Игра отличная. Но многие явно перебарщивают с её превозношением
Одна новость, интереснее другой. Какие то уникумы написали в коментах, что игра, которая даже ещё не вышла, более достойна чем игра, которая уже вышла носить звание лучшей. Это потресающий материал для новости.
Ps автор вот тебе ещё материал для новости. Все вот эти ваши диабло, балдурс гейты, гарри потеры это все калл. Лудшая игра этого года - это gta 6. Всё создавай новость