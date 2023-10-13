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Diablo 4 06.06.2023
7.5 936 оценок

Diablo 4 получит полную совместимость со Steam Deck вместе с выходом в Steam

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monk70
Новости

Diablo 4 скоро войдет в число игр со статусом «Проверено» для Steam Deck, что означает, что они легко запускаются на устройстве без каких-либо проблем с совместимостью или особых критических ошибок.

Подтверждение пришло от Адама Флетчера, директора глобального сообщества Blizzard, который сообщил, что Diablo 4 получит статус «Проверено», что совпадет с запуском игры в Steam и началом сезона «Кровь», которые назначены на вторник, 17 октября 2023 года.

«Мы получили несколько вопросов относительно статуса «Проверено» в Steam Deck. Мы можем с уверенностью сказать, что Diablo 4 станет проверенной игрой в Steam Deck, начиная со следующего вторника, с запуском игры в Steam и началом сезона «Кровь».

Как упоминалось в начале, статус «Проверено» в Steam Deck и запуск версии Steam — это лишь некоторые из многих новых функций, которые появятся в Diablo 4 на следующей неделе. Начало сезона «Кровь», который представит новые миссии и силы вампиров, будет сопровождаться патчем 1.2.0, который добавит пять новых боссов и удовлетворит некоторые пожелания сообщества, улучшив маневренность маунтов и управление инвентарем, а также ускорив время достижения максимального уровня.

Кроме того, разработчики Blizzard рассказали, что они запланировали на обновление 1.2.1, которое будет включать в себя сброс Доски совершенства и тренировочные манекены для тестирования своих билдов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Eclair_93

Хардкор режим будет на стимдеке?)))) весело будет.

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