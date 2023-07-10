Diablo 4 появится в Game Pass? В сети заметили первые намеки на это

Как сообщает бдительный Idle Sloth, платежное приложение PICPAY в рекордные сроки опубликовало и удалило рекламный баннер с упоминанием о доступности Diablo 4 на Xbox Game Pass, возможно, предвосхищая громкий анонс от Microsoft, который может состояться через несколько часов.
PICPAY является официальным продавцом подарочных карт Xbox Live в Бразилии и, соответственно, размещает на своих экранах и официальную рекламу компании. Понятно, что это может быть ошибкой, но время появления очень и очень подозрительно.
Решение суда по временному судебному запрету, запрошенному FTC для блокирования поглощения Activision Blizzard, может быть вынесено уже очень.
В случае отказа в просьбе FTC весьма вероятно, что Microsoft объявит о завершении сделки и одновременно о появлении первых игр Activision Blizzard на ПК и Xbox Game Pass, в число которых может войти Diablo 4, одна из самых успешных игр 2023 года.
Если это произойдет, то это будет настоящим переворотом для всех подписчиков сервиса.
оо так я бы попробывал диабло 4
Согласен. 55-60$ отдавать за игру не очень хочется)
жирно. Если сделка и состоится то мб 2 и 3 турнут в пасс, но 4 маловероятно
Лол, что? Они буквально делают все свои релизы day one. С чего бы им после успешной многострадальной сделки не впихнуть Diablo 4 в пасс?
Вот чё то прям вообще не верится...
Ну а чего, сделку надо как то окупать, а тут такой подгон. Быстрей бы сейчас, gamepass 1$ стоит
разрабы сами сказали, что Diablo 4 в Game Pass не будет
Дык они сказали это пока они независимы. Речь идёт про успешное завершение сделки. У них тогда никто спрашивать не будет.
Да кот уже переобулся, причём официально в суде по этой сделке. Была сегодня новость про это тут.