Diablo 4 появится в Game Pass? В сети заметили первые намеки на это ©

Как сообщает бдительный Idle Sloth, платежное приложение PICPAY в рекордные сроки опубликовало и удалило рекламный баннер с упоминанием о доступности Diablo 4 на Xbox Game Pass, возможно, предвосхищая громкий анонс от Microsoft, который может состояться через несколько часов.

PICPAY является официальным продавцом подарочных карт Xbox Live в Бразилии и, соответственно, размещает на своих экранах и официальную рекламу компании. Понятно, что это может быть ошибкой, но время появления очень и очень подозрительно.

Решение суда по временному судебному запрету, запрошенному FTC для блокирования поглощения Activision Blizzard, может быть вынесено уже очень.

В случае отказа в просьбе FTC весьма вероятно, что Microsoft объявит о завершении сделки и одновременно о появлении первых игр Activision Blizzard на ПК и Xbox Game Pass, в число которых может войти Diablo 4, одна из самых успешных игр 2023 года.

Если это произойдет, то это будет настоящим переворотом для всех подписчиков сервиса.