Diablo 4 06.06.2023
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Diablo 4 появится в Game Pass? В сети заметили первые намеки на это

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butcher69
Новости

Как сообщает бдительный Idle Sloth, платежное приложение PICPAY в рекордные сроки опубликовало и удалило рекламный баннер с упоминанием о доступности Diablo 4 на Xbox Game Pass, возможно, предвосхищая громкий анонс от Microsoft, который может состояться через несколько часов.

PICPAY является официальным продавцом подарочных карт Xbox Live в Бразилии и, соответственно, размещает на своих экранах и официальную рекламу компании. Понятно, что это может быть ошибкой, но время появления очень и очень подозрительно.

Решение суда по временному судебному запрету, запрошенному FTC для блокирования поглощения Activision Blizzard, может быть вынесено уже очень.

В случае отказа в просьбе FTC весьма вероятно, что Microsoft объявит о завершении сделки и одновременно о появлении первых игр Activision Blizzard на ПК и Xbox Game Pass, в число которых может войти Diablo 4, одна из самых успешных игр 2023 года.

Если это произойдет, то это будет настоящим переворотом для всех подписчиков сервиса.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Юрец Одесса

оо так я бы попробывал диабло 4

5
JustA_NiceGuy

Согласен. 55-60$ отдавать за игру не очень хочется)

1
-zotik-

жирно. Если сделка и состоится то мб 2 и 3 турнут в пасс, но 4 маловероятно

-1
AlexFullBeast
жирно. Если сделка и состоится то мб 2 и 3 турнут в пасс, но 4 маловероятно

Лол, что? Они буквально делают все свои релизы day one. С чего бы им после успешной многострадальной сделки не впихнуть Diablo 4 в пасс?

0
top12365

Вот чё то прям вообще не верится...

-2
Юрец Одесса

Ну а чего, сделку надо как то окупать, а тут такой подгон. Быстрей бы сейчас, gamepass 1$ стоит

1
Snake Snaake Snaaaaaake

разрабы сами сказали, что Diablo 4 в Game Pass не будет

-4
AlexFullBeast
разрабы сами сказали, что Diablo 4 в Game Pass не будет

Дык они сказали это пока они независимы. Речь идёт про успешное завершение сделки. У них тогда никто спрашивать не будет.

1
DertuFys

Да кот уже переобулся, причём официально в суде по этой сделке. Была сегодня новость про это тут.

0