Diablo 4 протестировали на 100 бюджетных видеокартах ©

Окунуться в мрачный мир Diablo 4 смогут игроки, компьютеры которых не обновлялись последние 15 лет, если судить по результатам масштабного тестирования.

Авторы канала Zax Game Inn решили провести не просто тестирование производительности Diablo 4 на нескольких актуальных видеокартах — они зашли куда дальше. Они взяли 100 видеокарт поддерживающих DX10 и запустили игру, дабы проверить ее оптимизацию и работоспособность на железе устаревшем не только морально.

Результаты крайне впечатляющие и обнадеживающие. Так, например, на Radeon HD 6750 можно рассчитывать на 35-40fps, а на еще более старой Geforce GTS 250 игры работать в средних 25 fps. И это в разрешении FullHD!

Владельцам ноутбуков Diablo 4 оценить получится, при том не обязательно игровых. Как показывают тесты, большинство актуальных встроенных процессорных графических ядер вполне неплохо справляется с игрой. Даже на таких “урезанных” чипах как MX130 Diablo 4 вполне бодро бегает на 40 fps.

Полное видео идет чуть больше часа, и, к сожалению, не имеет тайм-кодов для перехода к интересующему графическому адаптеру, но для ознакомления может быть интересно.

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